Anamely Ramos sobre Maykel Osorbo: "Su salud ha empeorado"

La curadora de arte y activista Anamely Ramos advirtió hoy en su perfil en redes sociales acerca del deterioro del estado de salud del rapero Maykel Castillo (Maykel Osorbo), quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad en la provincia de Pinar del Río.

"Maykel fue visitado en la cárcel el día 8 de marzo. Su salud ha empeorado. Uno de los ganglios que tiene inflamados hace meses, el que está en el cuello en el lado derecho del cuerpo, le sigue creciendo. El médico del penal indicó hacerle una nueva biopsia (Baff) y se le realizó antier 9 de marzo. Los resultados no estarán hasta dentro de 15 días e independientemente de que sabemos que no podemos confiar en esos resultados, el solo hecho de que le hayan repetido la prueba, indica que Maykel no está bien", explicó Ramos en un post en Facebook.

Castillo, uno de los autores del emblemático tema Patria y Vida, por el que ganó dos Premios Grammy Latino, fue detenido desde el 18 de mayo del año pasado. Se le acusa de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, debido a la protesta del 4 de abril en el barrio San Isidro, de La Habana vieja, cuando vecinos suyos impidieron que las autoridades lo detuvieran.

"Nuestra desesperación y la de Maykel es ahora mismo extrema. Por suerte está llamando de nuevo con regularidad después de tres meses de incomunicación injusta pero eso no alivia que no debería estar preso porque es inocente", contó Ramos.

La joven recordó que, recientemente, la Organización de Naciones Unidas exigió la liberación inmediata del rapero, al igual que muchas organizaciones internacionales. "La dictadura no escucha a nadie y tememos que se aprovechen de que la atención internacional está volcada sobre Ucrania para arremeter contra Maykel y Luis Manuel Otero", destacó.

"Me encuentro aún en Washington por lo que mi protesta frente a la Embajada Cubana los incluye. Nuestra intención es llenar la ciudad con sus rostros y de otros rostros de presos políticos cubanos. ¡Basta ya de impunidad para Cuba! ¡Basta ya de dictadura!", exclamó.

Anamely Ramos llegó al D.C. esta semana para exigir una respuesta al Consulado de Cuba en esa ciudad acerca de su prohibición de volver a la isla, de la cual se enteró el pasado 16 de febrero, cuando se disponía a volar con American Airlines a su país desde Miami.

En días pasados, la defensora de derechos humanos ha reclamado también en las afueras de la institución su derecho a regresar y la liberación de todos los presos políticos cubanos. Este jueves en la noche, en la reja del exterior dejó imágenes de Castillo y del artista visual Luis Manuel Otero.