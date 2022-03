Excarcelan a madre de preso político del 11J acusada de desacato por defender a su hijo

Yudinela Castro Pérez, madre del preso político cubano Rowland Jesús Castillo Castro, fue excarcelada este jueves luego de más de dos semanas detenida por exigir la liberación de su hijo.

"Ha sido aceptado el cambio de medida cautelar de Yudinela. Desde hoy continuará en casa el proceso de investigación, por un presunto desacato. No descansaremos hasta lograr que su expediente sea archivado, y su hijo Rowland Castillo sea liberado", informó la filóloga y activista Camila Rodríguez, una de las coordinadoras del grupo de trabajo Justicia 11J.

La madre, quien es paciente de cáncer, había sido arrestada en la Habana por oficiales de la Seguridad del Estado, desde el pasado 19 de febrero, y trasladada a Villa Marista para una investigación. Ese día también los activistas Mileidys Rodríguez y José David Hernández, cercanos a Castro, fueron detenidos.

Rowland Jesús Castillo es uno de los participantes en las protestas contra el gobierno de julio de 2021. Cuando lo detuvieron, tenía apenas 17 años. Alcanzó la mayoría de edad tras las rejas.

Al principio la fiscalía le pidió 23 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición, algo que la madre consideró "una tortura" para él y para sus familiares. Sin embargo, después del juicio en su contra, a principios de febrero de este año, le rebajaron la petición a 12 años de privación de libertad.

Su madre fue una de las madres detenidas el pasado 31 de enero, en el primer día de los juicios contra los manifestantes del municipio de Diez de Octubre, en la capital, por exigir su liberación desde las afueras del tribunal.

Días antes, en una transmisión por Facebook, afirmó: "no le demuestro miedo a nada, porque no tengo miedo. No tengo miedo de luchar por una calidad de vida para mí, no tengo miedo de luchar por mi hijo, no tengo miedo de enfrentar ningún tipo de situación con ninguno de los esbirro que pueda estar acosándome, no les temo a nada, no le temo a la muerte y si no le temo a la muerte no le temo a nada".

"Vivo acosada las 24 horas del día por la Seguridad del Estado, que si me van a sacar a golpes, que si me van a maltratar. Quieren adquirir informaciones mías que nunca las van a adquirir, porque no tengo nada que informarles. Lo único que siempre les he dicho es que estoy puesta y por mi hija voy a todas y voy a hacer todo lo que se me venga en gana", sostuvo entonces.