Seguridad del Estado a Luz Escobar: "Hoy no es día para salir"

Mientras se cubría el rostro con un periódico, un agente del Departamento de la Seguridad del Estado impidió salir de su casa en La Habana este viernes a la periodista cubana Luz Escobar, reportera del diario 14ymedio, sin ofrecer ninguna explicación.

En un breve video realizado por Escobar y difundido por sus redes sociales, se ve y se escucha a un hombre, que ni siquiera se identifica y estaba sentado en la entrada del edificio donde ella reside, pedirle, en tono intimidatorio, que suba de nuevo a su apartamento. "¿Puede subir? Usted sabe", dijo.

La periodista le respondió que ella no sabía sana y le dijo que ella no sabía nada. Pero el sujeto insistió: "Hoy no es día para salir (...), hoy no es un buen día para salir."

"No me sabe decir por qué y claro no muestra documento alguno. Puedo pensar que están tratando de evitar la presencia de reporteros cerca de la Embajada de Panamá pero no sé", declaró la reportera en un post en Facebook, en referencia a las protestas que cientos de cubanos han realizado esta semana en esa sede diplomática, en el municipio Playa, ante la decisión de las autoridades panameñas de exigir un visado de tránsito para todos los cubanos que hagan escala en su territorio en cualquier vuelo.

En los últimos años, Luz Escobar se ha visto sometida, en mútliples ocasiones, a escenas similares. Los arrestos domiciliarios arbitrarios, principalmente en fechas significativas o cuando hay alguna convocatoria a protesta de grupos disidentes, se ha convertido en un mecanismo represivo constante de las autoridades cubanas.

Este viernes también la organización opositora Damas de Blanco denunció en redes sociales cercos policiales en viviendas de sus activistas para impedirles salir. Berta Soler, su líder, informó que habían comenzado desde horas tempranas. No obstante, hasta ahora no se sabe el motivo de este despliegue.

El último cerco que enfrentó Escobar tuvo lugar el pasado 28 de enero, en el aniversario 169 del natalicio del Héroe Nacional José Martí. También otros activistas amanecieron en arresto domiciliario entonces, tanto por oficiales de la polícia como por agentes de la Seguridad del Estado.