Gobierno de Cuba busca identificar a 35 cubanos varados entre Polonia y Bielorrusia

El gobierno de Cuba anunció que está buscando la forma de identificar a 35 ciudadanos nacionales que han quedado varados entre Polonia y Bielorrusia.

Ernesto Soberón, director general de asuntos consulares y cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, reveló en su cuenta de Twitter que la embajada cubana en Varsovia se mantiene en contacto con la policía de frontera polaca, para la identificación de los 35 ciudadanos cubanos que se encuentran allí.

El funcionario añadió que la sede diplomática cubana en la capital polaca mantendrá el intercambio con las autoridades del país europeo, para obtener la información solicitada sobre la situación de estos cubanos.

"Nuestra oficina consular en Varsovia continuará brindando asistencia consular a nuestros nacionales", precisó.

En el grupo de cubanos que está atrapado en la frontera de Polonia con Bielorrusia hay hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, y cuatro menores, dos niñas y dos niños, de entre cinco y diez años.

Todos proceden de Rusia, país que no exige visado a los cubanos. Tras la invasión por parte de ese gobierno a Ucrania y el empeoramiento de la situación, decidieron marcharse a otro estado de la Unión Europea en el que puedan pedir asilo político.

Su intención no es quedarse en Polonia, sino avanzar hacia otro país como Alemania, Italia o España.

El grupo lleva varios días en condiciones extremadamente difíciles, sin comida ni agua potable y expuesto a la intemperie con temperaturas de hasta -5ºC. Por eso han pedido está pidiendo ayuda humanitaria urgente a organizaciones internacionales.

Rafael González Simón, quien actúa de vocero, dijo a CiberCuba que este domingo estaban esperando la llegada de un cubano que les traía alguna ayuda, pero que no llegó porque las autoridades polacas lo arrestaron.

"Al hombre lo detuvieron porque no tenía licencia internacional, la licencia que traía arriba era de Miami, o sea, de Florida. No sabemos nada de él. Me cuenta su esposa que todavía sigue detenido. Esa era la esperanza que teníamos hoy, no sé hasta dónde las autoridades polacas llevarán eso", relató en un mensaje de audio enviado a esta redacción.

"Seguimos igual, en la misma situación, no ha cambiado nada. Muchas personas nos quieren ayudar, pero no ha llegado la ayuda", subrayó.