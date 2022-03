Cubanos varados en frontera de Polonia y Bielorrusia piden ayuda a organizaciones internacionales

Cubanos varados en la frontera de Bielorrusia y Polonia piden ayuda de organizaciones internacionales para continuar su camino hacia algún país de la Unión Europea donde solicitar protección internacional.

Rafael González Simón, uno de los integrantes del grupo de migrantes, dijo a CiberCuba que llevan nueve días en condiciones extremadamente difíciles, ahora sin comida, agua potable y expuestos a la intemperie con temperaturas de hasta -5ºC.

Campamento de cubanos en la frontera de Polonia y Bielorrusia / Cortesía de la fuente

"Somos en total 21 adultos y tres niños, llegamos aquí desde Moscú y pretendemos llegar a Alemania, cruzando Polonia, y una vez allí solicitar asilo. Tenemos miedo de que nos descubran las autoridades y regresen a Cuba", señaló González Simón.

El cubano explicó que una de las integrantes del grupo estaba embarazada y abortó este viernes en la mañana porque la travesía es extremadamente difícil.

"No hemos recibido ningún tipo de ayuda, estamos en medio de la nada y deseamos llegar a nuestro destino sin continuar arriesgando nuestra seguridad, por eso pedimos que cualquier ONG o asociación de protección a personas como nosotros pueda ofrecerse a brindar ayuda", destacó.

González Simón resaltó que no pretenden pedir asilo en Polonia, fundamentalmente porque desconocen las garantías que ofrece ese país europeo a los migrantes y, por ello, intentarán pasar desapercibidos ante las autoridades, que constantemente vigilan la zona y despliegan patrullas fronterizas para detectar el movimiento de cualquier grupo de migrantes irregulares que pretendan entrar a ese territorio.

A los cubanos varados en la frontera se les agotó el agua potable y la comida / Cortesía de la fuente

"Estamos asustados de lo que pueda pasar, preocupados por nuestra seguridad, porque si los oficiales de Bielorrusia te descubren te sueltan en medio del monte y abandonan sin comida, ni agua, ni nada", explicó.

Si alguna organización humanitaria está dispuesta a ponerse en contacto con el grupo de cubanos, lo pueden hacer a través del teléfono +7 925 139-73-51, con la esperanza de encontrar alguna solución a su problema.

El número de cubanos detenidos por Polonia aumentó en 2021 y hasta septiembre fueron detectados 21 ciudadanos, la mayoría de ellos procedentes de Bielorrusia. Igualmente se incrementó el número de solicitudes de protección internacional, que el año anterior fueron 17, según estadísticas oficiales.

Un reporte de BBC Mundo detalló cómo los cubanos son víctima de las mafias que organizan supuestos traslados seguros entre las fronteras de Polonia y sus países vecinos.

"He pasado una pesadilla que no acaba y no deseo a nadie. Nos han tratado como si la vida humana no existiera", relató uno de los cubanos al medio de prensa británico.