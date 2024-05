Cubanos llevan más de 20 horas varados en aeropuertos de Guyana y Surinam por incumplimiento de aerolínea Fly AllWays

Tras pasar alrededor de 15 horas varados en el aeropuerto de Georgetown, Guyana, en espera de un vuelo de la aerolínea Fly AllWays, un grupo de cubanos que debían regresar este martes a Cuba fueron trasladados a Surinam, donde aguardan desde hace horas para retornar a su país.

En dos publicaciones en Facebook, Alfredo Ballesteros denunció las vicisitudes que están sufriendo los cubanos desde el martes en la noche, cuando llegaron al aeropuerto internacional Cheddi Jagan, con la intención de abordar el vuelo rumbo a Cuba.

Captura de Facebook/Alfredo Ballesteros

Los pasajeros, que inicialmente tenían boletos para viajar este miércoles, “recibieron una comunicación de la aerolínea de que debían de estar la noche del 14 (anoche) a las 9:30 pm en el aeropuerto Cheddi Jagan International Airport”, contó Ballesteros.

Pero cuando llegaron, “ya se decía allí que el avión no había salido de Cuba. La noche prometía extensa. Allí mujeres, ancianos, niños...”, comentó.

Los viajeros permanecieron en el aeropuerto toda la noche “sin agua, alimentos, ni la más mínima atención”, ni tampoco explicaciones por parte de la aerolínea surinamesa.

“¿Fly Allways indemnizará de alguna manera ante este asunto?”, preguntó Ballesteros, y citó un mensaje de audio que le envió por WhatsApp uno de los pasajeros varados: “Nos dijeron que la aerolínea no se responsabiliza con darnos hospedaje ni nada, yo nunca había visto cosa igual...”.

Ballesteros recordó que “Fly Allways es la única (aerolínea) que vuela directo entre La Habana y Georgetown por lo que se convierte en opción para muchos que no desean hacer escalas”, pero se refirió también a los “riesgos” y malas experiencias que han sufrido pasajeros con la compañía.

“Ya no es solo el asunto de llegar tarde a Guyana y poner en riesgo la cita a la entrevista de muchos (que he sugerido no viajar por Fly Allways el día antes de la entrevista) ―advirtió―, también es la desconsideración de cambiar pasajes, dejar a la gente una noche en el aeropuerto -sin agua, alimentos, ni la más mínima atención-. ‘Nadie de la aerolínea se ha portado por allí’, me dice una familiar por teléfono. ¡Que son humanos, cubanos! y la aerolínea y sus trabajadores están en la obligación de responder y atender”.

“¿Quién atiende, quién responde a los cubanos en el aeropuerto? ¿A qué hora saldrán de Guyana?”, fueron las preguntas de cierre de su primera publicación, en la mañana.

Horas después, en un segundo post en el que incluyó un video, Ballesteros actualizó que pasaron “toda la noche en Georgetown (por irresponsabilidad de Fly Allways) y el único alimento que les dieron fue una hamburguesa picante con un refresco y un pomito de agua”. Además, “no apareció nadie de la aerolínea a dar respuestas”, según comentaron los viajeros.

Tras unas 15 horas varados en el aeropuerto de Georgetown, los cubanos fueron llevados a Suriname, “donde se encuentran en este momento en el que escribo”, informó. “Ya no es un atraso por una falla técnica. Es muestra de insensibilidad, irrespeto, desconsideración. ¿Es que no responden a los cubanos?”.

Ballesteros aseguró que “los malos ratos van a continuar -lamentablemente- mientras las personas no le reclamen indemnización a la aerolínea y mientras las agencias (que venden pasajes) no insistan en la formalidad de la misma”.

Al momento de publicar esta nota, la compañía Fly Allways no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre las causas del retraso del vuelo.

Se desconoce si los cubanos habrán regresado a Cuba, después de aproximadamente 21 horas aguardando el vuelo.

La aerolínea surinamesa estrenó vuelos directos entre Georgetown, Guyana, y la capital cubana en 2022. El vuelo inaugural se realizó el 23 de julio y se anunció entonces que operaría la ruta una vez por semana con un avión de 180 plazas.

El nuevo itinerario permitió que los viajeros cubanos -atraídos por el libre visado de Guyana y necesitados de asistir a entrevistas migratorias en la embajada de Estados Unidos en el país sudamericano- pudieran viajar a Georgetown sin necesidad de hacerlo a través de la vecina Surinam u otra región de Latinoamérica.

Anteriormente, Fly Allways ya había incluido a Cuba en sus destinos, con vuelos desde Paramaribo, capital de Surinam, hacia Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana. A mediados de junio de 2022, recibió la autorización del gobierno cubano para operar una ruta directa, sin escalas, entre Georgetown y La Habana.