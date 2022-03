Anitta se defiende de críticas por baile viral de "Envolver": "Cuando este baile era hecho por un hombre estaban aplaudiendo"

Un nuevo challenge viral está circulando en las redes sociales. Se trata del baile popularizado por Anitta al ritmo de su canción "Envolver", una coreografía que consiste en mover el trasero mientras se realiza una flexión lentamente. Un reto que miles y miles de usuarios están intentando replicar y que está dando mucho de qué hablar en el mundo virtual.

Mientras que algunos aplauden este nuevo reto, que no tiene pinta de ser nada sencillo, hay quienes critican que las mujeres se muestren con poca ropa mientras lo realizan ante la cámara. Y uno de los comentarios negativos lo dejó el periodista Osman Aray en su perfil de Instagram,y le llegó a la mismísima Anitta, que no dejó pasar la crítica para replicar enfadada.

"Mi valoración y admiración permanecen intactas para todas las damas. Ahora bien, no me queda claro si algunas quieren respeto o quieren ser irrespetadas", comentó el periodista junto a un vídeo en el que se mostraba este challenge.

La respuesta de Anitta

"¿Entonces lo que dices es que bailando así o con poca ropa te damos el derecho de ser irrespetadas? Esta es una de las principales razones por las que las mujeres tienen vergüenza de denunciar. Porque saben que les van a preguntar qué estaban haciendo para que el hombre quisiera abusarlas", comenzó defendiendo Anitta, que dejó frases tan contundentes como la siguiente en su comentario: "El deber del hombre es respetarnos a nosotras, no importa qué carajos estemos haciendo con nuestro cuerpo".

Además, la artista no dudó en criticar la doble vara de medir cuando el mismo baile lo realiza un hombres a cuando lo hace una mujer.

"Cuando este baile era hecho por un cantante hombre todos estaban aplaudiendo. Ahora por mujeres es irrespetuoso. ¿Un hombre puede cantar 'te voy a chingar, te lo voy a comer este culo' y yo no puedo decir que se vienen en cinco minutos? Pues lo digo porque ustedes, machistas en verdad que no tienen huevos ni para empezar una charla con una mujer con ovarios como tengo yo", agregó visiblemente molesta.

"Sé que solamente quieres ganar views con este post, pero lo hiciste de la manera equivocada", concluyó Anitta.

Después de esta respuesta de la cantante, el periodista eliminó el post y compartió un vídeo disculpándose con Anitta. "Me disculpo si mis palabras fueron sensibles y me siento apenado. Jamás quise ofender o generar un desencuentro con ustedes. No me gustan las ofensas ni ofender a nadie", comentó junto al clip en el que también le manda un mensaje a la cantante.

