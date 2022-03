Piden ayuda para localizar a tres cubanos desaparecidos en el mar

Familiares de tres cubanos desaparecidos en el mar tras salida ilegal del país piden ayuda para localizarlos; no han tenido noticias en 14 días.

Leodan Fleitas Castro, de 18 años, Reynaldo Rodríguez Vargas, de 22, e Israel Pérez Vegas, 54, salieron de Cuba el 28 de febrero en una embarcación de motor con destino a Estados Unidos, revelaron a CiberCuba varios familiares.

El punto de partida fue Los Cochinitos, entre Boca de Camarioca y Varadero en la provincia de Matanzas de donde también son los tres amigos. De acuerdo a informaciones que este medio pudo recabar, llevaban un segundo motor de repuesto, por lo que sus allegados tienen esperanzas de que se encuentren a salvo.

“Estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer”, dijo Lisandra Frómeta, prima de uno de los desaparecidos y pide ayuda a todo el que pueda contribuir a la localización de sus seres queridos. Lo mismo han hecho otros amigos y allegados en las redes sociales.

Sin embargo, y tras varios días sin noticias, Odlander, hermano de Reynaldo, se dirigió al servicio de guarda fronteras de Matanzas para que iniciaran una búsqueda en la zona. Pero allí “no te ayudan, te dicen que no tienen información de eso y que no está en sus manos”, dijo.

Los familiares también acudieron a la Policía con el mismo propósito, y la respuesta fue que “eso no era problema de ellos, que nadie los mando a irse del país”, contaron a CiberCuba.

Del otro lado del Estrecho de la Florida, las autoridades del orden y marítimas tampoco han sido de ayuda ante el pedido de búsqueda de Liodil, padre de Leodan, que desde el segundo día empezó “a mover cielo tierra”, para saber del paradero de su hijo.

“Fui a la oficina del Sheriff y me dijo que eso no tenía que ver con ellos. Fui al Coast Guard [Guardia Costera] y no me hablaron ni 40 segundos: ‘No podemos dar información’, me dijeron”, lamentó Liodil quien vive en la cayería sur de la Florida.

La única ayuda que recibió fue hace cinco o seis días, según recuerda, y provino de la oficina del senador Marcos Rubio. Allí le dijeron que su hijo “no estaba en la base de datos de Estados Unidos”.

A dos semanas de su salida marítima de Cuba, Leodan, Reynaldo e Israel continúan en paradero desconocido, y los familiares, a ambos lados del Estrecho, no han tenido noticias de ellos y se aferran a cualquier atisbo de esperanza: “Lo único que quiero es que esté bien”, dijo Liodil sobre su hijo.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) repatrió este sábado a 74 balseros cubanos que viajaban en cuatro embarcaciones ilegales diferentes y habían sido detenidos durante la última semana. Horas más tarde, el domingo, la USCG rescataba a tres cubanos en una isla cerca de Anguilla Cay, en Bahamas, quienes fueron devueltos a las autoridades de ese país.

De acuerdo a comunicado previo de la entidad, desde el 1ro de octubre de 2021 hasta la fecha, 842 balseros fueron interceptados y capturados en el mar. La cifra de estos últimos cuatro meses supera el total de los interceptados el pasado año fiscal (838) entre octubre de 2020 y septiembre 2021.

La Guardia Costera ha manifestado que los familiares en Estados Unidos en busca de información sobre seres queridos interceptados en el mar deben comunicarse con el representante local de la USCG, y los que estén en el extranjero pueden indagar en la Embajada de EE.UU. en el país donde se encuentren.