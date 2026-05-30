Guardia Costera de EE.UU. incauta 900 libras de cocaína valoradas en 6,7 millones de dólares

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Una tripulación de la Guardia Costera de Miami Beach interceptó el pasado domingo un sospechoso buque de contrabando a una milla al este del Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida, cerca de Key Biscayne, y confiscó aproximadamente 900 libras de cocaína valoradas en un estimado de 6,7 millones de dólares.

El operativo, confirmado este viernes por la Guardia Costera en su cuenta oficial fue ejecutado en coordinación con agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP AMO) y oficiales del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Tres sospechosos fueron detenidos durante la operación y entregados a la División de Miami de la DEA para continuar la investigación.

La embarcación interceptada era una lancha deportiva blanca con franja azul marino, equipada con GPS y un emblema de ave en el casco, según las imágenes difundidas por las autoridades.

La Guardia Costera advirtió que la cantidad de cocaína incautada «tiene el potencial de matar a más de 300,000 estadounidenses», cifra que las agencias de seguridad utilizan habitualmente para dimensionar el impacto de estos alijos.

Según el comunicado oficial de la Guardia Costera, la ubicación exacta del decomiso fue a una milla al este del parque estatal, en el Océano Atlántico, a escasa distancia de las costas del condado de Miami-Dade.

El operativo se enmarca en la Operación Lanza del Sur, lanzada formalmente el 13 de noviembre de 2025 por orden del presidente Donald Trump y coordinada por el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), con el objetivo de interrumpir el tráfico de drogas y actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

La campaña ha intensificado significativamente la presión sobre las redes de narcotráfico en la región. A comienzos de mayo, otro operativo de la Guardia Costera cerca de las costas de Haití interceptó una embarcación sospechosa de contrabando de drogas.

La operación, realizada con el permiso expreso del gobierno haitiano, resultó en el hallazgo de aproximadamente 3,200 libras de marihuana, valoradas en unos 3.8 millones de dólares, según el comunicado oficial de la Guardia Costera. Una persona fue detenida como presunto contrabandista durante el operativo.

A pesar del incremento de la presión operativa, la interceptación frente a Key Biscayne demuestra que las redes de contrabando continúan intentando introducir cargamentos directamente en las costas del sur de Florida.

En abril, la Guardia Costera descargó en Miami Beach más de 2,570 libras de cocaína como resultado de operaciones previas de interdicción en el marco de la misma campaña.

Desde el inicio de la Operación Lanza del Sur, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) documentó al menos 80 muertes en ataques a embarcaciones sospechosas durante aproximadamente diez semanas de operaciones, lo que ha generado controversia internacional sobre el alcance y los métodos de la campaña.

El sur de Florida, especialmente el área de Miami-Dade y los Cayos, sigue siendo uno de los principales puntos de entrada del narcotráfico marítimo proveniente del Caribe y Sudamérica, y la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach opera en coordinación permanente con el CBP AMO, el DFO Florida y la DEA para interceptar estas embarcaciones antes de que lleguen a tierra.