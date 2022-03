Jennifer Lopez se luce posando en ropa interior en nueva campaña de Dolce&Gabbana

Si hay alguien que sabe cómo robarse las miradas en Instagram, esa es Jennifer Lopez, que volvió a paralizar las redes sociales posando en ropa interior.

La Diva del Bronx es la estrella de la nueva campaña de gafas de Dolce&Gabbana y aunque deberían ser los protagonistas los complementos que usa, la realidad es otra porque la artista aparece totalmente deslumbrante en ropa interior mostrando su tonificado cuerpo.

No hay vez que muestre su abdominales y que sus millones de seguidores no caigan rendidos ante ella. Y no es para menos, ya que la neoyorquina tiene a sus 52 años una de las figuras más deseadas y envidiadas de todo Hollywood.

Pero si hay algo que aplaudir de Jennifer Lopez no es su cuerpazo, sino la dedicación y trabajo que hay detrás para conseguirlo. Y es que la artista lleva un estilo de vida saludable basado en una alimentación sana y ejercicio físico gracias al cual luce de esta manera tan espectacular después de haber superado los 50.

Como podría ser de esperar, rápidamente las imágenes de la novia de Ben Affleck comenzaron a sumar miles y miles de likes y pocas horas después alcanzaron el millón. Una cifra que continúa creciendo por minutos...

Mientras que la foto continúa circulando sin parar por la esfera virtual, ella se encuentra en Gran Canaria (España) paseando su amor con Ben Affleck, hasta donde ha viajado el actor para estar junto a su chica mientras ella está allí por el rodaje de su próxima película. ¡Son inseparables!

