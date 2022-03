Retiran pensión a padre enfermo de preso político Alexis Sabatela Ugarde

Al padre del preso político Alexis Sabatela Ugarde le retiraron su pensión de 1540 pesos cubanos por visitarlo en la prisión, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

La citada organización compartió en Facebook un video en el que Alexis Sabatela Vargas refiere que la Seguridad del Estado le quitó la chequera de la pensión por visitar a su hijo en la prisión.

Sabatela padre es un adulto mayor que padece de cáncer de próstata, además de tener parálisis en uno de sus brazos y necesitaba esa pensión para comprar sus medicamentos.

Nos obstante, en su declaraciones refiere que no va a reclamar porque igual seguirá viendo a su hijo. “En definitiva eso no me alcanza para nada”.

“Son 1.540 pesos, que no me alcanzan ni para los medicamentos prácticamente”, señaló, además el padre de Sabatela Ugarde, quien fue condenado a nueve meses de privación de libertad por el delito de desacato.

En diciembre último, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció también que el opositor Sabatela Ugarte, quien es uno de sus colaboradores, fue golpeado en la prisión conocida como "Kilo Nueve" y que se encontraba sin atención médica.

"Tras ser arrestado el pasado 26 de noviembre por militares disfrazados de personal sanitario, es enviado a la prisión de Kilo 9. Allí ha recibido una golpiza y según informaciones, aún no le brindan atención médica", apuntó la organización, además de compartir un audio de una mujer que no se identificó.

En dicho audio, la mujer relata que recibió una llamada desde el centro penitenciario mediante la cual le informaron que a Sabatela "lo tienen todo golpeado", lo mantienen "tirado" en un aula y "no puede ni respirar".

En febrero 2021, Sabatela Ugarte, quien es además coordinador del Comité Pro-liberación de Presos Políticos, reveló al medio independiente Cubanet que temía que la Seguridad del Estado le fabricara un delito para privarle de libertad, debido a un incidente que tuvo lugar el 22 de enero, en Nuevitas, Camagüey, cuando dos hombres le atacaron por supuestamente haber perseguido a una niña, algo que él ha negado.