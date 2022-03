Silvio Rodríguez ve injustas las condenas a manifestantes del 11J: "No mataron a nadie"

"¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo. Con esto los enemigos de Cuba están haciendo zafra. No lo permitamos, siendo transparentes y rectificando lo que haya que rectificar", dijo el trovador.