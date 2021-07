Yunior Rodríguez sobre su encuentro con Silvio Rodríguez: Se comprometió a apoyar la liberación de todos los presos

Yunior Rodríguez y Silvio Rodríguez. Foto © Facebook de Yunior Rodríguez / Kaloian Santos / Cubadebate

El actor y dramaturgo cubano Yunior Rodríguez dio detalles este miércoles en redes sociales de su encuentro acordado con el cantautor Silvio Rodríguez, un intercambio al que se refirió como “70 minutos de franqueza en los estudios Ojalá”.

“Ninguno convidó al otro a renunciar a sus posiciones ni principios. Fuimos capaces de confrontar nuestras diferencias desde el más absoluto respeto y preferimos concentrarnos en nuestras coincidencias”, explicó.

Rodríguez había aceptado la petición de diálogo que Yunior García le hiciera la noche del martes para intercambiar sobre la situación actual de Cuba, luego de las protestas masivas del 11J contra el Gobierno de la isla. García dijo que acudiría al encuentro si las autoridades se lo permitían, ya que el artista ha sido vigilado y hostigado por las mismas.

Sin embargo, el joven pudo dialogar con el trovador, quien recientemente había puesto en duda la represión policial contra los manifestantes en decenas de ciudades del país.

“Silvio se comprometió frente a Dayana, a Niurka y frente a mí, a abogar por la liberación de todos los presos que participaron en las protestas. Dio su palabra, de modo convincente, de que hará todo lo que esté a su alcance para lograr ese objetivo”, aseguró.

“También coincidimos en un proyecto (en su momento se hará público) que podría servir para el comienzo de un debate verdaderamente plural, inclusivo, cívico, respetuoso y amplio, que encuentre los consensos entre la diversidad que hoy nos caracteriza como cubanos”, adelantó.

García negó que el encuentro se tratara de una confrontación, dadas las diferencias de posturas de ambos artistas. “Se trataba de Cuba. Y creo que salimos de allí con la certeza de que se necesitan cambios reales, impulsados por vías no violentas, sin injerencias y donde ningún cubano se sienta excluido”, señaló.

Por su parte, Silvio Rodríguez calificó el encuentro de “bueno, no exagero si digo que fraterno; hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto”.

Comentario de Silvio en su blog.

“Para mí lo más doloroso fue escuchar que ellos, como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano sino otra cosa. Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones. Traté de hacerles comprender que a mis años también todo resultaba mucho más lento de lo que esperábamos que fuera. ¿Culpa de qué, de quienes?”, escribió en un comentario de su blog Segunda Cita.

“Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes; menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo con las mismas palabras, década tras década, como si las generaciones no vinieran también con sus propias palabras e ilusiones”, dijo.

“Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)”, concluyó.