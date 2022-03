Transferencia por salida definitiva de Cuba entre los trámites más solicitados en Vivienda

La transferencia de los títulos de propiedad de la vivienda, por salida definitiva de Cuba, está entre los trámites más solicitados en las administraciones municipales del Estado.

El pueblo cubano vive una nueva etapa de crisis migratoria. Las personas buscan cada día información sobre cómo tener todos los documentos en orden para abandonar la isla sin dejar desamparados a sus seres queridos, especialmente en el delicado aspecto de la vivienda en Cuba.

Según indicó el medio oficialista Granma muchos cubanos acuden a las direcciones municipales de Vivienda para informarse sobre varios trámites, entre ellos cómo hacer la "transferencia de la propiedad en los casos de ausencia definitiva del país".

En este sentido, aclararon que la casa de residencia permanente, cuyo propietario haya salido definitivamente de Cuba, es confiscada por el Estado para "poder transmitir su propiedad a las personas que tienen derecho a ello".

Tienen derecho a la transmisión gratuita de la vivienda "el copropietario; cónyuge, hijos y demás descendientes; padres, abuelos y demás ascendientes; hermanos y sobrinos; tíos y primos". El procedimiento se hace en ese orden y uno excluye al siguiente, excepto en el caso del cónyuge y los hijos, que concurrirán con igual derecho.

El medio oficialista destacó que "quien se adjudique la vivienda tiene la obligación de liquidar los adeudos que sobre la misma quedaran pendientes con el Banco".

Otros trámites de la Vivienda sobre los que muestran interés los cubanos son:

la solicitud de subsidio para ejecutar acciones constructivas

la transferencia de la propiedad a los usufructuarios onerosos, ocupantes legítimos y arrendatarios

la transferencia de la propiedad de la vivienda en caso de fallecimiento del titular

la solicitud de actualización de títulos

las permutas administrativas

los modos de efectuar litigios u otras reclamaciones

La crisis de la vivienda en Cuba no se ha solucionado en más de 60 años de régimen comunista. Los trabajadores no tienen recursos para restaurar sus casas y el Estado no cumple los planes de construcción que se propone. Tener una vivienda en buen estado es casi un lujo en la isla.

En la actual crisis económica muchas personas venden sus casas para emprender rutas de escape a otros países. Huyen de la miseria, la desesperanza y las carencias, especialmente en medio de un contexto de dura represión del Estado tras las protestas del 11J.

Esta semana CiberCuba consultó las cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras(CBP). En cinco meses del año fiscal 2022, entraron por puntos fronterizos con México 46,752 cubanos y 679 por otras zonas fronterizas de Estados Unidos, para un total de 47,431.

En el mismo período la Guardia Costera (USCG) y la Patrulla Fronteriza han capturado a más de mil cubanos que intentaron llegar a territorio estadounidense por mar, como balseros.

En febrero la entrada irregular de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos tuvo una cifra récord de 16,550 personas. Hacía dos décadas que no se daba un número similar de emigrantes en un mes.

Los datos son una muestra del éxodo de nacionales. Los cubanos emigran cruzando fronteras de modo ilegal, exponiendo sus vidas. Muchos no llegan a cumplir su sueño y quedan en el camino, víctimas de delincuentes, ahogados cruzando ríos o en otros accidentes.