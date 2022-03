Activista Camila Rodríguez denuncia acoso permanente contra ella y su familia

La activista cubana Camila Rodríguez denunció este viernes el acoso permanente de la Seguridad del Estado contra ella y su familia, tras recibir una nueva citación para presentarse a un interrogatorio policial.

En su perfil de Facebook, Rodríguez explicó que iba camino a la estación de la PNR, para “conversar” con el Mayor Dennis en en la Unidad de la Policía del Capri.

“Esta entrevista, pactada verbalmente, a través de una llamada telefónica, sucederá luego de que, desde la tarde de ayer, haya iniciado el acoso sostenido hacia mí y mis familiares cercanos, por medio de continuas llamadas desde números desconocidos”, agregó la activista.

Relató que a una persona miembro de su familia le informaron que si ella no se presentaba en la mencionada Unidad la iban a “circular”. “Yo sé que les molesta la empatía, yo sé que les molesta la solidaridad hacia las madres y los familiares de los presos políticos. Yo sé que la información de Justicia 11J, grupo de trabajo del que soy parte, les hace ver muy mal ante los ojos del mundo. Por eso estuve 24 horas, desde la tarde del 31 de enero, en detención en la estación de San Miguel del Padrón”, apuntó Rodríguez.

La activista cubana aseguró que el Estado cubano era total responsable de cualquier cosa que pudiera suceder con ella o su familia de ahora en adelante. El post recibió el apoyo de numerosos internautas, alarmados ante el asedio imparable de la policía política.

“Creo que es mejor que paren con tanto acoso, porque solo están provocando que nos unamos más y sean más las personas indignadas. ¡Estoy contigo!”, escribió una forista. “Mi consejo es que no vayas a ningún lugar. Tú no has hecho nada malo. Son ellos los que están acabando”, comentó la activista Anamely Ramos.

“Te acompañamos de corazón, enfrentados al mismo ente molesto por la misma solidaridad”, afirmó el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín. Mientras, la opositora Saily González Velázquez también manifestó su apoyo a Rodríguez.

Los integrantes de Justicia 11J aclararon que nunca se recibió una notificación escrita para el interrogatorio y se hicieron eco de la denuncia en su página de Facebook y pidieron a las organizaciones internacionales de derechos humanos que dieran seguimiento a esta información y al caso de la joven activista. “Informar no es un delito, la solidaridad no es un delito”, argumentaron.

Rodríguez fue una de las activistas cubanas detenidas el 31 de enero último, por acudir a las cercanías del Tribunal de Diez de Octubre en apoyo a los familiares de los manifestantes del 11J, que fueron juzgados allí por protestar en la zona capitalina conocida como Esquina de Toyo.

Dos días después fue liberada junto a la también opositora Daniela Rodríguez. En un contacto directo con CiberCuba calificó como un “panorama de terror” la represión desatada por el régimen en las afueras de la institución judicial, pues no tuvieron compasión con las personas ahí reunidas, incluidas algunas ancianas.

Afirmó que las brigadas de respuesta rápida ocuparon las inmediaciones del Tribunal y atacaron a los familiares y activistas ahí reunidos. Contó que acudieron más represores que los que hasta el momento se habían mantenido en la zona, desde el inicio de los juicios.