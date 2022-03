Piden ayuda para encontrar a anciano desaparecido en Bauta

El anciano cubano Julio González Pérez, residente en Bauta, Artemisa, desapareció hace más de 26 días y su familia pide ayuda en las redes sociales para encontrarlo.

Julio González es octogenario y padece Alzheimer. Salió de su casa en la calle 134 # 24702 entre 247 y 249, Nuevo Vedado Bauta, el 23 de febrero. Vestía un pantalón azul oscuro, un pulóver rosa y llevaba gorra.

"Él no merece estar desaparecido, él es un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo y una persona enferma que debe estar al lado de su familia que tanto lo ama. Dios tráelo a casa para poder disfrutar de él los años de vida que le queden. No nos dejen solos por favor", pidió en Facebook la hija de González, desde Miami.

Desesperada la familia anunció que están dispuestos a dar una recompensa a quien localice y entregue a Julio González en su casa.

"Estamos dispuestos a dar una remuneración económica a la persona que, por favor, nos devuelva a Don Julio González", dijo el yerno del anciano desaparecido.

Dieron un número de contacto para que cualquier persona que lo vea deambulando, o sepa alguna información que permita encontrarlo, pueda comunicarse. El número es 47374718 y pertenece a Mercedes Ortiz esposa de Julio González.

"Cuanta desesperación, impotencia y dolor. Mi padre padece Alzheimer avanzado, no reconoce ni a sus propios hijos, tiene mucho desgaste físico por sus años. No le hagan daño, por favor, cualquier persona que lo vea solo llame a este teléfono y no lo deje ir. Tómelo de la mano", pidió la cubana.

La familia hace publicaciones a diario desde que desapareció el anciano. En una de ellas aseguró que han tenido colaboración del gobierno de Artemisa y de la policía, pero las gestiones de las instituciones no han sido efectivas.

La última persona que asegura haber visto a Julio González fue hace 10 días en Anafe, Artemisa, en las cercanías de una finca conocida como Maqueira.

La semana pasada se reportaron en Cuba tres casos de desapariciones a través de las redes sociales.

Uno de estos casos es el de la joven Dianelis Gutiérrez, residente en Matanzas. Los familiares pidieron ayuda para localizarla, pues se encuentra ausente de su casa desde el 14 de marzo.

En Holguín, en la localidad de Aguas Claras, desde hace nueve días los familiares de Héctor Jesús Maldonado Fernández lo buscan sin resultados. Se le vio por última mes en su localidad.

El tercer caso reportado fue el del joven Adaykis Luis Fleites Díaz, de 19 años y residente en la ciudad de Santa Clara. Sus familiares no saben de él desde el 11 de marzo, cuando su padre de crianza lo dejó a unos 300 metros de la Escuela de Educación Vial y Conducción de Villa Clara.