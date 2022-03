Leonardo Fernández visita a Yudinela Castro, madre de preso político, tras su intento de suicidio

Leonardo Fernández y Yudinela Castro Foto © Facebook Leo Fernández Otaño / Yudinela Castro

El activista cubano Leonardo Fernández Otaño visitó este fin de semana a Yudinela Castro, madre del preso político Rowland Jesús Castillo, luego de intentar suicidarse y ser internada en el Hospital Julio Trigo de La Habana.

"Queridos amigos: hoy fui a ver Yudinela, la madre Rowland Castillo, uno de los menores condenados a 18 años de prisión. La verdad mi corazón vivió la misma sensación que sentí al participar en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo un jueves de noviembre del 2017, tristeza, impotencia y un grito desgarrador, ¿dónde estás mi Dios?", contó Fernández en su perfil en Facebook.

Rowland Jesús Castillo fue una de las más de 1,400 personas detenidas por participar en las protestas contra el gobienro de julio de 2021. En el momento de su arresto, tenía 17 años de edad, pero no fue juzgado hasta cumplir 18. La fiscalía le acusó de sedición, un delito contra la Seguridad del Estado.

Su madre, Yudinela Castro, es paciente de cáncer y ha sobrevivido a 16 cirugías. Además, vivió junto a su hijo durante 17 años en un albergue. Sin embargo, ello no ha impedido que la Seguridad del Estado la acose y reprima.

"Vivo acosada las 24 horas del día por la Seguridad del Estado, que si me van a sacar a golpes, que si me van a maltratar. Quieren adquirir informaciones mías que nunca las van a adquirir, porque no tengo nada que informarles. Lo único que siempre les he dicho es que estoy puesta y por mi hija voy a todas y voy a hacer todo lo que se me venga en gana", dijo a finales de enero de este año en una transmisión en vivo por Facebook.

Semanas después de esas declaraciones, Castro fue detenida por oficiales de la Seguridad del Estado y encarcelada en Villa Marista. Luego de más de 15 días fue puesta en libertad, pero las autoridades mantuvieron en su contra un proceso investigativo por el presunto delito de desacato.

Desde entonces, la vigilancia, las citaciones a interrogatorios y amenazas han sido constantes. De acuerdo con Fernández, en un mismo día la han obligado a ir hasta dos veces a Villa Marista. "Esta mujer que es pobre es sometida a cualquier tipo de presión psicológica, van a buscarla a su casa para interrogarla como si fuera una criminal y no una madre que lucha por su hijo", aseguró.

"Esa mujer intentó acabar con su vida, esa mujer está ingresada en una sala psiquiatría. Me resulta imposible olvidar la fragilidad y la desolación de su mirada. ¿Con qué derecho se creen los oficiales de la Seguridad del Estado para quebrar vidas humanas? ¿Acaso hay alguien capaz de decir basta?", sostuvo el joven católico.

"Hoy mi grito es de dolor ¿Acaso no son padres ellos también? Por favor una pizca de humanidad si aún les queda, están destruyendo la poco que le queda al pueblo cubano. Humanidad es lo único que pido, cese el acoso sobre los familiares de los presos políticos, ¿no creen que con esas condenas amañadas ya es suficiente?" Agregó.