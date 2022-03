La reacción de Carlos Otero al éxito de Haniset Rodríguez en OnlyFans

El presentador cubano Carlos Otero opinó sobre que su ex, Haniset Rodríguez, haya abierto su cuenta en la plataforma OnlyFans.

La modelo cubana está arrasando en su nueva aventura empresarial y, según confesó, en solo dos días había ganado 100 mil dólares con su cuenta en la plataforma, donde ofrece contenido explícito a quienes se suscriban.

Sobre este nuevo proyecto de la corista estuvieron charlando en el show TN3 la venezolana Mónica Pasqualotto y el mismo Carlos Otero. Una conversación en la que él se mostró de lo más moderado y no dudó en bromear sobre el tema, mientras su compañera contaba acerca de lo que había dicho Haniset sobre este proyecto que ha emprendido.

Los presentadores no tardaron en echar las cuentas para saber cuántos suscriptores tenía Haniset, sabiendo que cobra 50 dólares por suscripción mensual. "Dos mil suscriptores. Está bien", comentó Otero sobre la bienvenida que le dieron los usuarios a su ex en OnlyFans.

"El OnlyFans está dando mucho billete. Hay una muchacha en Los Ángeles, que, en menos de un año, se compró una mansión de varios millones. Es una plataforma que paga bien, de verdad. Son fotos eróticas, no es nada pornografía. Me han dicho, no sé", comentó el conductor cubano.

El presentador también bromeó con otra compañera de show y le preguntó si ella tenía una cuenta, porque a la suya sí se suscribiría. "A ti sí, contigo sí me suscribo", apuntó Otero.

Carlos Otero y Haniset Rodríguez tuvieron una relación de siete años marcada por los altibajos, a la que pusieron fin el año pasado. Fue en mayo de 2021 cuando hicieron pública su separación después de mantener una "conversación sincera, respetuosa y en buenos términos". Desde entonces, ambos han continuado caminos separados, aunque siguieron trabajando en el mismo programa.

La corista y modelo cubana formaba parte del programa que presentaba Otero en el Canal 41, y fue después que ella dejase de trabajar allí que se abrió la cuenta en OnlyFans. Sobre su salida del show, se pronunció a través de sus redes sociales al dar a conocer su nuevo proyecto en la plataforma para adultos.

"Están especulando que 'abandoné' el Canal 41 y eso es totalmente falso. Me dijeron que no fuera más y eso hice. Porque no permito maltratos. No le busquen lógica porque allí saldrán diciendo lo que les resulte conveniente, así sea mentira. Lo sucedido fue mucho antes de mi decisión de abrir el OnlyFans. Saludos y bendiciones para todos", aseguró en una publicación en Instagram.

