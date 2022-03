"Nadie llenará tus huellas": Hijo de Daddy Yankee comparte emotivo mensaje por el retiro de su padre

Daddy Yankee con su hijo Jeremy Ayala Foto © Instagram / Jeremy Ayala

Días después, el anuncio de retiro de Daddy Yankee continúa provocando reacciones entre los amantes del reguetón, que no pueden creer que el cantante vaya a dejar la música. Una difícil decisión que quiso comunicar él mismo después de meses de rumores.

Pero a pesar de la sorpresa y las reacciones de tristeza, el Big Boss cuenta con el apoyo de los suyos, desde su familia hasta sus compañeros, que le agradecieron todo el legado y la inspiración que deja después de más de tres décadas dedicado a la música urbana.

Y entre todos los mensajes que le están llegando al puertorriqueño en estos días, su hijo Jeremy Ayala también le mandó uno a través de Instagram. Unas emotivas palabras en las que se ve reflejada la admiración y respeto que siente por su progenitor.

"Gracias papá por el legado que nos dejas, por tu entrega todos estos años al crecimiento de un género. Somos unos afortunados de haber crecido con tu música y la inspiración que nos das para seguir representando lo que tú construiste, para todos los que amamos la música. Eres y seguirás siendo el Big Boss. Nadie llenará tus huellas", comentó el joven, que también se dedica al mundo de la música, pero en su caso como productor.

En su perfil encontramos fotos en el estudio trabajando con artistas como Wisin y Yandel o Bad Gyal.

Fue el domingo por la noche cuando Daddy Yankee publicó un emotivo vídeo en sus redes sociales anunciando su retirada, una despedida por todo lo grande que incluye un nuevo álbum y gira. "Legendaddy", su último disco será estrenado este mismo 24 de marzo

"Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, de lo que me ha regalado este género. La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave", dijo en su discurso el intérprete de himnos como "La Gasolina", "Despacito" o "Con Calma".

