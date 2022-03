Esposa de Daddy Yankee reacciona a su retiro: "Es irónico que hoy celebramos nuestro aniversario de bodas"

Se acerca el fin de una era. Daddy Yankee se retira de la música. Una triste noticia que anunció él mismo a través de sus plataformas con un mensaje en el que desvela que no dirá adiós sin un nuevo disco y una gira de conciertos para despedirse bien de todos sus fans.

"Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", dijo el Big Boss en el vídeo del anuncio, que provocó miles de reacciones entre sus fieles incondicionales y otros compañeros, que agradecieron la inspiración y todo lo que ha hecho por el género urbano, un estilo musical del que es pionero.

Pero si hay una reacción que es especialmente emocionante es la de la esposa del artista puertorriqueño, Mireddys González, que compartió un conmovedor mensaje en el que desvela que el mismo día en que anunció su retiro, es su aniversario de bodas.

"Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo, que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27 te escucho decirle al mundo que te retiras de la música, que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas", comienza diciendo La Jefa, como se conoce a Mireddys.

"Ya pronto te toca decirle adiós a los escenarios, te has disfrutado a Daddy Yankee durante tanto tiempo pero ahora le toca a Raymond Ayala disfrutar lo que ha construido. A veces los finales son el comienzo de grandes cosas", agrega.

"Lograste agrandar nuestra familia con todos los fans del mundo entero quienes te apoyaron de principio a fin, ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por siempre; nunca te han fallado y han sido leales a ti siempre. Sepan ustedes, fans, que también son parte de la historia".

Para acabar este mensaje, la empresaria puertorriqueña dice: "Esposo mío te amo y te felicito porque aunque muchas veces el camino fue duro. Tú te mantuviste en el camino, tanto así que hoy al fin ves la meta. Feliz aniversario. A Dios gracias por permitirnos llegar hasta aquí".

Entre los comentarios de este post encontramos mensajes del propio Daddy Yankee, que dice: "TE AMO. ERES UNA MUJER ADMIRABLE", o el de su hija Jesaaelys.

"Hemos sigo testigos del sacrificio de ambos por trabajar, proveer, y cuidar a los suyos. Estoy agradecida porque Dios me bendijo con unos padres que nunca se dieron por vencido y marcaron la diferencia en el mundo. Papi siendo un pionero en la música y tu mami, en una industria que es difícil abarcar siendo mujer. Los amo tanto y aunque me da tristeza saber que se aproxima el retiro, me alegro que después solo van a ser míos. Los amo con toda mi vida", comentó la joven influencer.

