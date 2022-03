Daddy Yankee confirma su retiro de la música: "Siempre trabajé para no fallarles"

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, considerado uno de los más grandes exponentes del género urbano, anunció oficialmente este domingo su retiro definitivo de la música y aseguró a sus millones de seguidores que siempre trabajó con mucha disciplina “para no fallarles”.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos”, afirmó el intérprete de “Gasolina” en un video en su canal de Youtube.

El músico anunció también el lanzamiento del disco Legendaddy para el próximo 24 de marzo y la realización de un grupo de conciertos finales titulados “La última vuelta” para despedirse de su público por todo lo alto, tras una trayectoria de más de tres décadas.

Sobre el nuevo álbum, informó que incluirá todos los estilos que han definido su vida y reveló que es una mezcla de lucha, fiesta, guerra y romance.

Aseguró que se marcha “con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radios, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reguetón”.

“De esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, al fin voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo”, sostuvo el artista, cuyo nombre real es Raymond Ayala.

Afirmó sentirse orgulloso de su trabajo y de haber inspirado a “los chamaquitos nuevos” a ser líderes, a no conformarse con poco, a luchar por sus sueños, a no pensar en las limitaciones y a trabajar por sus familias. “En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes, eso para mí vale mucho”, comentó el reguetonero en su mensaje.

“Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto”, agregó y pidió a sus fans entrar a su página web para acceder a su último fonograma y conocer las fechas de la gira. “Los amo con mi vida, cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, El Jefe, DY”, añadió al final del clip, que en pocas horas superó las 300 mil reproducciones y siete mil comentarios, y ha recibido más de 54 mil likes.

Los seguidores del famoso cantante llenaron de mensajes la página, muchos deseándole éxitos con el disco, la gira y esta nueva etapa de su vida, mientras que la mayoría le piden que reconsidere, que no se retire y continúe haciendo música.

“Tus canciones me han acompañado desde que soy una niña y creo que eres el mejor de todos, siempre atento, respetuoso con tus fans y sin meterte en broncas con otros cantantes. Ojalá y mis hijos puedan escucharte también”, dijo una fan.

El 3 de febrero, Daddy Yankee celebró por todo lo alto su cumpleaños 46, haciendo lo que más le gusta, crear y grabar nueva música. Sus familiares, amigos y colegas del mundo del entretenimiento le desearon muchas felicidades y bendiciones.

Unos días antes, el tema “Despacito”, interpretado junto a Luis Fonsi, cumplió cinco años. La canción marcó un antes y un después para la música latina y se convirtió en uno de los videos más reproducidos en Youtube, donde hasta la fecha suma la increíble cantidad de 7,7 billones de views, solo en el video oficial, pues además acumula cientos de versiones y covers, incluido uno de los propios autores con Justin Bieber.

Ya en enero de 2022, Daddy Yankee había dado los primeros detalles sobre el nuevo disco y sus intenciones de retirarse. "Lanzaré mi nuevo álbum. No he lanzado un álbum en once años, así que la gente está esperando eso. Este será mi último álbum y luego me voy a relajar un poco. También tengo nuevos propósitos en la vida", comentó el Big Boss en esa oportunidad.

