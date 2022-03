Anitta celebra el éxito de su hit "Envolver" en Spotify haciendo su popular paso de baile: "Sin palabras"

Anitta está haciendo historia. No hay duda que la cantante brasileña es uno de los grandes fenómenos de la industria latina de los últimos años y buena prueba de ello es que su música continúa traspasando frontera y llegando a lo más alto de las listas de éxitos. Su nuevo logro: posicionarse en el segundo lugar del ranking global de la principal plataforma de música, Spotify.

Esta hazaña la logra la intérprete de "Downtown" con su canción "Envolver". Sí, el hit viral en redes sociales en parte gracias por el challenge que lanzó la artista y que tiene a miles de personas en todo el planeta moviendo el trasero a la vez que hacen una flexión.

La canción ha sido una de las tendencias en la red social de TikTok, pero también está dominando otras plataformas como Spotify, donde está ocupando el número 2 en la lista Global, que mide la canciones que más se escuchan en toda la plataforma. La única canción que tiene por delante es "Heat Waves" de Glass Animals, un liderazgo que podría acabar destronando Anitta los próximos días...

En cualquier caso, ella no podría estar más contenta y orgullosa por estar en el segundo lugar, y de esta manera se convierte en la primera brasileña en la historia de su país en entrar en el top 5 mundial.

"Sin palabras", alcanzaba a decir en sus redes sociales, donde sus colegas la felicitaron por esta impresionante hazaña. Maluma fue uno de los que al ver su post, le comentó: "Muy orgulloso de ti".

Poco antes de compartir este post, la cantante celebraba este puesto con un vídeo con su equipo bailando 'el paso de Anitta', como han bautizado en redes sociales la popular coreografía que realiza en su videoclip. "Un pequeño descanso de los ensayos de Coachella para celebrar el número 2 Global", dijo la cantante.

"Envolver" fue estrenado en noviembre del año pasado, y curiosamente ha sido en las últimas semanas que su éxito se ha disparado meteóricamente. Apenas unos días atrás fue cuando entró en el top10 Global de Spotify y promete seguir escalando posiciones y sumando reproducciones. ¿Quién sabe? Puede que se acabe convirtiendo no solo en la canción número uno, sino también en la canción más escuchada de Anitta.

Si no has visto el videoclip de la canción, no te lo pierdas. En él, la artista derrocha sensualidad por todos sus poros. Y lo mejor, además de protagonizarlo, está dirigido por ella. ¡Brava!

