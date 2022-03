Pacho El Antifeka sale en defensa de J Balvin y le tira a Residente: "Toma esta respuesta pa que te diviertas"

Las tiraderas están a la orden del día este 2022, sobre todo después de la que le dedicó Residente a J Balvin en su sesión con Bizarrap. Un tema que semanas después de su estreno sigue dando qué hablar y que no para de sumar reproducciones.

En respuesta a esta canción, al ex de Calle 13 le respondieron varios raperos atacándole y una de las tiraderas que han lanzado y que llegó a posicionarse en la lista de tendencias fue la de puertorriqueño Pacho El Antifeka. La canción dedicada a René se titula "Si yo fuera J Balvin" y en ella se mete de lleno en la polémica entre los cantantes para opinar en contra de René durante casi seis minutos.

En la tiradera le dedica barras como: "Una cosa es ser artista y otra ser famoso, pero Residente tú luciste como un celoso", "Le tiraste al reguetón diciendo que era muy funny, pero para poder pegar grabó 'Bellacoso' con Bad Bunny" o "Que si mujeres en cadena, me prendiste el violín, tú no respetas las mujeres, le tiraste hasta Ivy Queen".

Las opiniones sobre esta tiradera están divididas entre la esfera virtual y mientras que algunos aplauden la canción de Pacho El Antifeka otros aseguran que no está a la altura de Residente.

Hasta ahora, el intérprete de "Atrévete-te-te" no se pronunció sobre esta canción que hicieron en su contra, pero en uno de sus últimos vídeos en redes sociales en el que recoge algunos momentos de una de sus presentaciones en México, al final del clip dice: "Y fíjate, no me los he llevado a todos, todavía faltan". ¿Será que el rapero está pensando en continuar tirándole a más artistas?

De momento lo que es seguro es que la sesión 49 de Bizarrap, protagonizada por Residente, es todo un éxito de escuchas. Hasta la fecha acumula más de 75 millones de reproducciones en Youtube.

La canción es una crítica al género urbano y en ella también se dirige a J Balvin después del enfrentamiento que protagonizaron después de la propuesta de boicot que hizo el colombiano a los Latin Grammy el año pasado.

