Padre cubano pide ayuda para atender a su hijo con esclerosis tuberosa

El cubano Joel Leyet, residente en Mayarí, Holguín, pidó ayuda para su hijo, que padece de esclerosis tuberosa con calcificación cerebral y necesita medicinas y oxígeno para enfrentar el tratamiento.

Yoiler Leyet Martínez, de 18 años, convulsiona casi todos los días debido a su enfermedad y en el último año solo han podido comprar tres veces la Carbamazepina, porque no hay en la farmacia o el precio es impagable para su familia.

El padre del joven contó a CiberCuba que se han comunicado en más de cuatro ocasiones con el Consejo de Estado, sin que se resuelva la situación.

"Me pregunto si las buena acciones que hace la revolución se ven solo por la televisión o es toda una mentira", dijo este hombre, que además es discapacitado y vive en una casa con graves problemas estructurales.

Leyet no entiende cómo es posible que el gobierno comunista cubano defienda un sistema de salud pública deficiente y deje sin amparo a un joven con problemas mentales evidentes, lo que demuestra la brecha social que sufren los ciudadanos de la isla.

"Mi situación no le has importado. ¿Qué podemos hace, si nadie no escucha?. Por favor necesitamos ayuda", dijo con desesperación el cubano.

El padre publicó en las redes sociales su situación y explicó que su hijo necesita además consumir Risperidona, Diazepam y Clonazepam.

"Hay que andar pidiendo por el barrio", agregó.

Culpó a los dirigentes de la escasez y la falta de medicinas en Cuba, resultado de una mala administración y distribución por parte de funcionarios que velan solo por sus intereses personales.

"Si no pueden dirigir y no están capacitados, que salgan de la buena vida que llevan, que hay muchas persona que mueren por su causa", apuntó.

La esclerosis tuberosa es una enfermedad neurocutánea, caracterizada por la aparición de una tríada clínica, conocida como tríada de Vogt, que incluye retraso mental, convulsiones y lesiones cutáneas (adenoma sebáceo).

En medio de la crisis que vive Cuba, acentuada por la adopción de políticas económicas erróneas, el embargo estadounidense y la pandemia del coronavirus, los ciudadanos cubanos se encuentran en un momento en el que adquirir medicamentos en las farmacias es cada vez más difícil.

Muchos acuden a las redes sociales para compartir su situación con la esperanza de encontrar caridad en otros cubanos que viven en el exterior o dentro de la isla que les faciliten el acceso a las medicinas.

La desigualdad y el empobrecimeinto que sufren los cubanos empeora cada día sin que existan soluciones a la crisis, y el gobierno anticipó que el primer semestre de 2022 continuará siendo difícil para acceder a tratamientos farmacológicos, fundamentalmente por la falta del financiamiento necesario para poder comprar materias primas e insumos, según el discurso oficial.