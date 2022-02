Madre pide ayuda para que su hijo pueda ir a la escuela: "No hay economía que aguante"

Una madre cubana cuyo hijo de 6 años padece de Lipomeningocele, una enfermedad que lo obliga a usar pañales, suplicó desesperada por ayuda porque -según lamenta- “no hay economía que aguante” comprar pañales en MLC o revendidos a precios muy elevados.

“Tengo un niño de 6 años que necesita recursos y ayuda que no he encontrado. Les cuento, mi niño nació con un Lipomeningoceli en la columna. A los dos años fue operado, pero ya el tumor había ramificado dañando los nervios. Esto dejó secuelas, en la pierna derecha tiene atrofia y un pie cabo en esa misma pierna. No domina esfínter (pipi y caca) por lo que necesita pañales para ir a la escuela”, relató en un grupo de Facebook la afligida madre, identificada como Moraima Parra.

“Está en primer grado y disfruta de su vida escolar, pero no hay economía cubana que aguante comprar pañales por MLC o revendidos a precios exorbitantes”, insistió, y detalló que ha pedido ayuda a las autoridades de Gibara pero la respuesta es que “no hay recursos”.

Cuenta que también explicó su problema ante la diputada a la Asamblea Nacional y delegada de su localidad, Sonia Chacón, así como al médico de la familia y a la directora de la escuela de su hijo, pero en ningún caso habría recibido ayuda.

La madre precisa que además de todos los males descritos, el medicamento que toma su hijo, Oxibutinina, siempre está en falta.

“Estoy tramitando un subsidio, también sin respuesta, por eso recurro a este medio buscando ayuda”, concluyó la afligida madre su texto, que se ha viralizado en pocas horas.

La publicación ha generado más de 800 comentarios, entre ellos el de varias personas pidiéndole que proporcione los datos de alguna tarjeta en CUP o MLC para ayudarla.

“Gracias a todo los que han cooperado, los que me han dado una bendición, cada oración no he dado a basto a contestarle a todo el mundo. Por eso extiendo mi agradecimiento a todos”, escribió Moraima Parra en los comentarios.

En medio de la escasez generalizada, decenas de madres cubanas viven historias parecidas en la isla en los últimos años, donde los niños con enfermedades o necesidades especiales con frecuencia carecen de recursos para tratar sus problemas de salud.

A finales de enero, alarmadas por la mala calidad y baja disponibilidad de productos de primera necesidad para el cuidado y alimentación de sus hijos en edad de crecimiento, cerca de un millar de madres de Holguín se dirigieron a las autoridades locales con demandas precisas, entre ellas que los productos más necesarios sean vendidos por cupones o por carnet de identidad y en moneda nacional.

Los pañales desechables, que son de facturación nacional, son uno de los productos más demandados, que los revendedores llegan a vender incluso a 1,300 pesos.

Los paquetes de 30 a 36 unidades de pañales en las primeras cuatro etapas (para niños de 0 a 2 años) cuestan de 200 a 300 pesos aproximadamente en las tiendas estatales.

La mala calidad de la leche en polvo normada para niños de 0 a 7 años, la baja oferta de pañales desechables y toallitas húmedas en la red de comercio del territorio, así como la ausencia de juguetes, lugares de esparcimiento, confituras, ropa y calzado tanto en moneda nacional (CUP) como en moneda libremente convertible (MLC) fueron otras de las demandas incluidas por la madres holguineros en su reclamo al gobierno.