Periodistas y activistas en Cuba amanecen sitiados por la policía

Varios periodistas y activistas cubanos denunciaron este viernes en redes sociales la presencia de cercos policiales en las afueras de sus domicilios en la isla; aunque ninguno ha podido determinar el motivo.

Al menos los periodistas Boris González, colaborador de Diario de Cuba; Camila Acosta, de CubaNet; y Luz Escobar, de 14ymedio; la filóloga y activista Camila Rodríguez, una de las coordinadoras de Justicia 11J; y la activista Lourdes Esquivel, integrante del movimiento opositor Damas de Blanco, reportaron que se encontraban en arresto domiciliario.

"¿Y ahora? ¿qué pasa hoy? ¿Por qué de nuevo tengo un agente de la Seguridad del Estado en los bajos del edificio que me dice que no puedo salir? Informar no es delito", sostuvo Luz Escobar en su perfil de Facebook.

También Rodríguez, quien lleva ya una semana bajo vigilancia policial, confirmó que hoy en los bajos de su edificio había una patrulla parqueda, la número 555, y mostró una foto de la misma.

En los comentarios a su publicación, la emprendedora y activista de Santa Clara, Saily González, contó que creía que ella se encontraba igualmente vigilada, pero que no veía a oficiales ni agentes.

"Yo llevo dos semanas con una vigilancia invisible para mi que le pide su ID a todo el que viene a mi casa cuando sale de aquí, le hace fotos y les dice que si no sabe que yo soy “contra”. Se identifica como el agente Guevara. Yo personalmente no los he visto", aseguró González.

Mientras, Esquivel señaló que ella incluso había sido interceptada en la vía pública al intentar salir de sus vivienda.

Asimismo, la psicóloga Juliette Isabel Fernández, esposa de Boris González, denunció en Facebook que su esposo había amanecido bajo asedio policial. "El carro patrullero 636 se mantiene en los bajos del edificio", indicó en un post, junto a una foto del cerco.

Aunque normalmente los cercos policiales, que implican arrestos domiciliarios, y muchas veces van acompañados de interrupciones de los servicios de comunicación, ocurren en fechas señaladas, como el Día Internacional de los Derechos Humanos, en diversas ocasiones las autoridades cubanas los llevan adelante en días comunes.

Además, los oficiales y agentes encargados de realizarlos no suelen ofrecer explicaciones a las personas que son sometidas a este acto represivo.