Más de un mes desaparecido anciano con Alzheimer de Bauta

Julio González Pérez, un anciano cubano octogenario que padece Alzheimer, está desaparecido de su vivienda en Bauta desde el 23 de febrero, hace ya más de un mes.

La familia de González ha pedido ayuda en varias ocasiones a través de las redes sociales para encontrarlo al anciano, que llevaba puestos el día que desapareció, un pantalón azul oscuro, un pulóver rosado y una gorra.

González es vecino de la calle 134 # 24702 entre 247 y 249, apartamento # 3, Nuevo Vedado, Bauta, provincia Artemisa.

La familia compartió varios números de teléfonos para que quien se encuentre con González por la calle o carreteras de Cuba pueda entrar en contacto e informarlo. El 47374718 es de Mercedes Ortiz, su esposa; el 53995830 es de su hijo Julio; y el 56608532 es de Paulina Fuentes, cuñada de Julio.

Los familiares recomendaron que si alguien ve al anciano y duda si es él o no, puede hacer una foto y enviarla a los teléfonos de contacto para ellos reconocerlo y poder actuar rápidamente o descartar la información en caso de que no sea González.

"Por favor, no lo dejen ir, tómenlo de la mano y contacte a la familia. No le hagan daño, él es inofensivo. No nos dejen solos, por favor", escribió la hija del anciano en Facebook, este fin de semana.

Los familiares están desesperados. Su hija en Estados Unidos ofreció una recompensa a quien facilite información a las autoridades que permita dar con el paradero de González.

"Estamos dispuestos a dar una remuneración económica a la persona que, por favor, nos devuelva a Don Julio González", confirmó el yerno del anciano la semana pasada.

Desde la desaparición de González su familia en Miami hace publicaciones a diario. En una de ellas aseguraron que han tenido colaboración del gobierno de Artemisa y de la policía, pero las gestiones de las autoridades han sido infructíferas y con el paso de los días se sienten cada vez más desamparados.

La última persona que aseguró haber visto a Julio González fue hace ya varias semanas en Anafe, Artemisa, en las cercanías de una finca conocida como Maqueira.