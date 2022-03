Diputada denuncia a Virulo y Carlos Lazo por hacer propaganda en favor del régimen cubano en México

La diputada mexicana América Rangel denunció este lunes al músico Alejandro García “Virulo” y al activista Carlos Lazo por utilizar el Complejo Cultural Los Pinos, en el DF, para hacer propaganda en favor del régimen cubano.

“Ahora usan Los Pinos para recaudar fondos y hacer propaganda [a] favor de la dictadura cubana. Sumamente grave e indignante. No tienen vergüenza”, afirmó Rangel, militante del Partido Acción Nacional (PAN), en su cuenta de Twitter.

La institución cultural que menciona la diputada fue, desde 1935 y hasta 2018, residencia oficial de los presidentes mexicanos. En la actualidad, pertenece a la Secretaría de Cultura, por lo que su financiamiento proviene de un programa de fomento para las artes que impulsa el gobierno, con fondos derivados desde el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

La joven política compartió un video de otra usuaria de la red, que se identifica como CARDI, grabado durante un concierto de Virulo en el que participaron Lazo y otros simpatizantes del régimen castrista, quienes exigieron a gritos el fin del embargo de Estados Unidos y pidieron dinero para la iniciativa Puentes de Amor creada por el activista cubanoamericano. La presentación tuvo lugar el 26 de marzo último.

Esta internauta cuestionó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la jefa del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por prestar un espacio que es de los mexicanos para que los representantes del régimen de Cuba desplieguen sus campañas propagandísticas.

Asimismo, criticó las manifestaciones que la embajada de Cuba orquestó en calles de la capital y reseñó otro fragmento del concierto de Virulo en Los Pinos, en el que los invitados bailan y aplauden a propósito del cierre de la última caravana de Puentes de Amor que organizó Lazo.

Numerosos foristas comentaron las publicaciones y demandaron a AMLO que retire su apoyo al gobernante Miguel Díaz-Canel, culpable de reprimir a miles de cubanos y de querer manipular a la opinión internacional.

“O sea que López Obrador convirtió Los Pinos, de residencia oficial, en un centro de reclutamiento del Partido Comunista cubano. En lo que vino a terminar la residencia oficial que construyó el Gral. Lázaro Cárdenas”, advirtió un internauta.

“Y al fondo, del lado izquierdo del micrófono, una fotografía enorme del barbas de chivo Castro, hubiera sido el colmo que colgaran la imagen del Chepillin Guevara, pero estas cosas no deben permitirse y menos en Palacio Nacional”, aseguró otro usuario mexicano.

La cuenta en Facebook de la sede diplomática de Cuba en Ciudad de México posteó otros videos del criticado encuentro de defensores del régimen.

En tanto, uno de sus protagonistas, Virulo, agradecía a “los amigos solidarios que nos acompañaron hoy en los Pinos, a los que entraron y a los que no pudieron entrar. Para la próxima hay que hacer el evento en un salón más grande”.

También en un post anterior había anunciado que el evento, además de música politizada, ofrecería la posibilidad de disfrutar de comida cubana.

Captura de pantalla/ Facebook Virulo

La diputada Rangel ha denunciado en otras ocasiones la complicidad del actual gobierno mexicano con el régimen de la isla. En septiembre de 2021 envió un video público a López Obrador en el que lo criticó por invitar a Díaz-Canel a participar en los festejos por el Día de la Independencia Nacional y donde, además, le aseguró al gobernante cubano que no era bienvenido en ese país.

"Desde hace 62 años Cuba vive bajo una dictadura comunista, no hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente, hay un solo partido político: el partido comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces, resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe", expresó la política en esa oportunidad.