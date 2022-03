Beatriz Luengo critica a Chris Rock por referirse a Penélope Cruz como la esposa de Bardem en los Oscar

Beatriz Luengo, Chris Rock Foto © Instagram / Beatriz Luengo, Chris Rock

La gala de los Oscar de este año pasará a la historia por el bofetón de Will Smith a Chris Rock por una broma que hizo sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith. En ese momento, todo quedó en segundo plano, incluso el chiste que hizo el humorista justo antes sobre otra pareja que estaba nominada a los premios en las categorías más importantes: Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados a 'Mejor Actor' y 'Mejor Actriz'.

Un comentario desafortunado sobre el que Beatriz Luengo ha querido arrojar luz en una potente reflexión en Instagram en la que habla sobre lo que ocurrió el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

"La violencia nunca está justificada, eso por delante. ¿Pero nadie va a hablar de esto? Se refirió a Penélope Cruz como “Javier Bardem y su esposa están nominados”. Señor Chris Rock, su nombre es Penélope Cruz y es una actriz ganadora de Oscar que ha conseguido una carrera internacional impresionante y que ha inspirado y abierto puertas a las actrices y actores latinos en Hollywood, además de una mujer luchadora y un ser humano que se merece un respeto", comenzó diciendo la cantante, en defensa de la actriz española.

"¿Sabéis quién lo tiene muy difícil esta noche? Javier Bardem y su mujer están nominados. Así que si ella pierde, él no puede ganar", dijo Chris Rock, sin mencionar el nombre de Penélope durante su monólogo y haciendo alusión directa a que él sentiría celos si ella ganase su Oscar esa noche y él no.

"No sé si escribió usted semejante guion tan desafortunado, pero los verdaderos profesionales no se prestan como títeres sino que transforman su discurso en algo mejor y es que la comedia no tiene que ser humillante para ser comedia", agregó Beatriz Luengo, haciendo responsable al humorista de este desplante con la actriz española.

"Decir de Penélope Cruz que es la “mujer de” estando ahí sentada NOMINADA a un Oscar por SU TRABAJO o hacer un chiste con la alopecia es la muestra viva de un meme, de una sociedad donde “todo vale” justificado en el marco del entretenimiento, pero es que hace miles de años se mandaban hombres debilitados a ser devorados por animales mientras se llenaban coliseos enteros que aplaudían la matanza como un acto de entretenimiento".

La actriz y cantante pone en el foco el comentario del humorista sobre Penélope por las informaciones que circulan sobre que no sabía sobre la enfermedad de Jada. "Pero sí sabía que Penélope Cruz es Penélope Cruz porque si no sabe su nombre es porque o vive en otro Planeta o creo yo que no es la persona adecuada para presentar una gala de los Óscar", apuntilló la cantante, esposa de Yotuel Romero.

"Veo todo el foco del machismo sobre Will Smith (de hecho ha tenido que pedir disculpas por su acto violento) pero veo poco sobre lo terriblemente machista que es estar en el 2022 nominada a un Óscar y te ninguneen de esa forma, ojalá una disculpa para Jada y Penelope. Ojalá. La violencia verbal TAMBIÉN es violencia", concluyó la artista, pidiendo de esta manera una disculpa pública a las dos mujeres, que fueron las más perjudicadas en este discurso de Chris Rock.

Los seguidores de Beatriz Luengo han aplaudido sus palabras sobre este tema. "Mejor explicado imposible", "¡Bien dicho!", "Impresionante, certera y concisa", "Totalmente de acuerdo" o "¡Brava!", son algunos de los comentarios que se leen junto al post.

