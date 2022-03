Farruko, sobre el bofetón de Will Smith: "A veces el demonio nos vence porque somos humanos"

Farruko opina sobre Will Smith pegando a Chris Rock

El bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 no ha dejado indiferente a nadie. El que ya es uno de los acontecimientos más relevantes en el mundo del entretenimiento del año ha causado gran revuelo en el mundo virtual y una división de opiniones en las redes sociales, donde anónimos y famosos se han lanzado a comentar lo acontecido durante los galardones más importantes del cine, que se celebraron el 27 de marzo en Los Ángeles.

Uno de los artistas de la música latina que quiso dar su punto de vista sobre este acto violento por parte del actor fue Farruko, quien ahora está dedicado a los caminos cristianos.

El puertorriqueño se posicionó en contra del bofetón y vio en el actor una lucha interna cuando pronunció su discurso de agradecimiento por su Oscar a 'Mejor Actor'. Además, en el mismo mensaje, Farruko le animó a rezar y pedirle a Dios dirección para poder enfrentar esta prueba.

"No estoy de acuerdo con el bofetón", comenzó opinando Farruko en un post de Instagram. "Nuestra guerra no es contra carne sino contra espíritu, dice la palabra. Pero aquí veo a un Will Smith que tiene una lucha fuerte contra sí mismo y Dios lo está llamando. Estas son pruebas, a veces el demonio de la frustración, el del ego y la furia nos vencen porque somos humanos", agregó, junto a un fragmento del discurso del actor en los premios.

"Es tan difícil tolerar y vivir en un mundo tal cruel donde solo te atacan sin compasión por irse viral o llamar la atención. Y más en la industria del entretenimiento, que es un canibalismo que cualquiera pierde los estribos y no se sabe como uno puede reaccionar. Por eso, hay que orar todos los días y pedirle a Dios compasión, sabiduría, tolerancia y prudencia para poder salir de la puerta de tu hogar para el mundo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar".

"Will Smith, hermano, no sueltes tus oraciones, errar es de humano. Pídele a Dios que te de dirección, voy a ti. Tú eres una ficha grande para salvar al mundo. Ama, perdona, protege y ayuda", concluyó el cantante en su escrito, mencionando al oscarizado actor, que horas después de agredir al humorista se disculpó con él a través de un comunicado en redes sociales.

