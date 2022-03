"Encanto" vive una noche mágica en los Premios Oscar 2022: Lista de ganadores

Sebastián Yatra cantando en los Oscar 2022 Foto © Youtube / Disney

Este 27 de marzo se celebró la noche más importante para los amantes del cine: los premios Oscar. Una ceremonia marcada por la agresión de Will Smith a Chris Rock en plena gala, un momento que empañó su primer galardón en los premios en la categoría de 'Mejor Actor'.

Las ansiadas estatuillas se entregaron en el Dolby Theatre de los Ángeles y que distinguieron a la película "CODA" como mejor película.

Otro de los galardones más importantes de los premios, el de 'Mejor Película Animada', fue a parar a "Encanto", la película de Disney que está inspirada en la historia, geografía y cultura colombianas. Pero además de ser una de las premiadas en esta noche, Sebastián Yatra se encargó de llevar la magia de "Encanto" al escenario de los Oscar.

El cantante colombiano interpretó durante la ceremonia la canción "Dos Oruguitas", compuesta por Lin-Manuel Miranda y nominada a 'Mejor Canción Original'.

Pero además de esta canción, durante la gala también sonó otro tema de la cinta animada: "We Don't Talk About Bruno", también escrita por Lil-Manuel Miranda. Algunos miembros del elenco se subieron a la tarima parte este número musical que contó con dos invitados muy especiales: ¡Luis Fonsi y Becky G!

Aquí te dejamos la lista de los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA: "CODA"

MEJOR ACTOR: Will Smith por "King Richard"

MEJOR ACTRIZ: Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye"

MEJOR DIRECTOR: Jane Campion por "El poder del perro"

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Troy Kotsur por "CODA"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Ariana DeBose por "Amor sin barreras"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: "Belfast"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: "CODA"

MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO: "Encanto"

MEJOR DOCUMENTAL: "Summer of Soul"

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL: "Drive My Car" - Japón

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL: "Duna"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: "No Time to Die" de "No Time to Die"

