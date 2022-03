Ricardo Arjona canta a una madre en Cuba a través de videollamada

Mariluz Laffita, una joven cubana que llamó a su madre en la isla durante un concierto de Ricardo Arjona en Phoenix, Arizona, para compartir con ella en la distancia el popular tema Señora de las cuatro décadas, recibió el inesperado regalo de que el artista le pidiera el celular en pleno concierto para cantarle un fragmento de la canción a su madre.

Un emotivo vídeo de poco más de un minuto -compartido por Laffitta en Instagram- muestra el momento en que, estando ubicada muy cerca del escenario, intentaba transmitir a su madre en Cuba la emoción de la presentación en vivo que tuvo lugar el pasado 26 de marzo.

El gesto no pasó inadvertido al intérprete guatemalteco, que no dudó en acercarse y pedirle el teléfono y preguntarle el nombre de su madre y dónde estaba. Al decirle que estaba en Cuba, el cantautor no pudo disimular el asombro.

“¿Está en Cuba ahora?... ¡María!… ¡Por Dios, María! Te mando un besito, mi amor”, dijo el artista directamente a la madre cubana, y además le puso el teléfono a su saxofonista de origen cubano, Hammadi Bayard, para que también la saludara.

Mariluz Lafitta, que gritaba y lloraba de la emoción, publicó un emotivo texto en la citada red social en el que explicó el valor que tuvo para ella lo ocurrido.

"Soñar con ver a Arjona en Cuba, es una utopía. Crecí escuchando sus canciones al punto que conozco cada una de sus letras. Cuando llegué a los Estados Unidos en el 2017 él hizo una gira, yo estaba recién llegada y solo contaba con 40 dólares (no me alcanzaba ni para el ticket). Experimenté la frustración horrible por tenerlo cerca y a la vez tan lejos, y me prometí que para la próxima lo vería y en primera fila", escribió.

"Cinco años después no solo lo logré ver, sino que sorprendió a mi madre en Cuba dándole a esta noche una prioridad eterna en mis recuerdos. Creo que lo deseé tanto que el universo me restregó en la cara que por muy absurdo que pueda parecer un sueño, es capaz de materializarse", añadió.

"Poder regarle esta experiencia a la mujer de mi vida ha sido de las cosas más lindas que he vivido. Gracias, Ricardo, ¡Qué grande eres!… no me alcanza la vida para inmortalizar esta noche", concluyó la joven su publicación.

El emotivo incidente ha generado cientos de comentarios felicitando a la joven cubana y elogiando el hermoso gesto del cantautor guatemalteco, que está inmerso en su gira Blanco y Negro tour, por Estados Unidos.

