Jim Carrey confiesa que se sintió asqueado por la ovación a Will Smith en los Oscar tras agresión a Chris Rock

Han pasado algunos días desde que Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Oscar, pero el escándalo continúa dando qué hablar y cada vez son más las opiniones que surgen sobre el bochornoso momento que se produjo durante los premios.

El último en sumarse al debate sobre la reacción violenta del actor fue Jim Carrey, que fue muy crítico con lo que ocurrió.

El actor intervino en un programa de la CBS, donde habló sobre lo sucedido en los Oscar. "Me sentí asqueado por la ovación de pie. A Hollywood le falta carácter en masa, y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de moda", dijo el protagonista de "The Truman Show" a la presentadora Gayle King.

Según Carrey, Will Smith debería haber sido escoltado fuera del Dolby Theatre después de que agrediese físicamente a Chris Rock por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Además, cuando la presentadora señaló que el humorista no iba a presentar cargados tras ser agredido, aseguró que él sí lo habría hecho.

"Habría anunciado que iba a demandar a Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser omnipresente", comentó.

"Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde el público y mostrar tu desaprobación o decir algo en Twitter (está bien), pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque haya dicho algo", agregó.

El actor aclaró que no tiene nada en contra de Will Smith, pero no está de acuerdo con lo que sucedió durante la ceremonia. "Ha hecho grandes cosas. Pero ese no fue un buen momento. Ensombreció un evento positivo para todo el mundo... fue un momento egoísta", agregó.

La gala de los Oscar del pasado 27 de marzo pasará a la historia por el momento que protagonizó Will Smith cuando subió al escenario para darle una bofetada a Chris Rock, quien había hecho una broma sobre la alopecia de su esposa.

Un día más tarde, el actor se disculpó con el humorista en las redes sociales y aseguró sentirse avergonzado por lo ocurrido. Sin embargo, durante el discurso que pronunció al recoger su estatuilla a Mejor Actor y que le entregaron después de su violenta reacción, se justificó y solo se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados.

