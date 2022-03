Venta de lanchas en ferretería de La Habana desata la euforia: "Cambio casa por un kit de pesca"

Lancha en venta en ferretería de La Habana, según la Sucursal Marlin Astillero Foto © Facebook/Sucursal Marlin Astillero

El anuncio de la apertura de una ferretería de productos náuticos en La Habana, que incluye en su oferta la venta de lanchas de motor y otros accesorios desató una locura en redes sociales, donde decenas de cubanos no disimularon sus ganas de ir "a pescar" o de "pasear en bote".

“Abrió sus puertas la ferretería de productos náuticos, con el propósito de brindar a nuestros clientes un servicio especializado y personalizado. Radicamos en la Marina Hemingway, en la cadena de tiendas del hotel Acuario. Esperamos su visita”, publicó en Facebook la Sucursal Marlin Astillero, que pertenece a la mixta Empresa de Marinas y Náuticas Marlin S.A.

(Fuente: Captura de Facebook/Sucursal Marlin Astillero)

Aunque no divulgaron el precio de los productos, acompañaron el anuncio de una treintena de fotos de los artículos puestos a la venta, entre ellos la citada lancha, chalecos salvavidas, un motor y herramientas, entre otros.

Chaleco puesto a la venta en ferretería de la Marina Hemingway (Fuente: Facebook/Sucursal Astillero Marlin)

La información fue replicada por un internauta en el Grupo de Facebook “Tiendas en MLC ¿Dónde hay?” donde decenas de comentaristas escribieron jocosos comentarios, muchos de ellos preguntando el precio de la lancha y hasta averiguando si viene con instrucciones.

Kit de primeros auxilios a la venta en ferretería de la Marina Hemingway (Fuente: Facebook/Sucursal Astillero Marlin)

“Cambio casa por un kit de Pesca. Es que el mar es mi pasión”; “¡Ahí hay un todo incluido! Botiquín, salvavidas y hasta la neverita para ir todo el viaje tomando cerveza. Ufff, ¿qué más se puede pedir?”; “Un todo incluido, hasta salvavidas y todo. ¿Qué pretende este compañero con esa tienda? ¿Nos estará queriendo decir algo?”, “¿Cuánto vale la lancha? Es para un trabajo práctico”, escribieron varios internautas eufóricos.

Motor a la venta (Fuente: Facebook/Sucursal Astillero Marlin)

“Siento la necesidad de una lancha...Esto es todo lo que el médico me indicó”, “Precio, me interesa incursionar en la pesca a mar abierto...En especial zona norte…Al infinito y más allá”; “Ay, Dios mío, yo quiero uno de estos para ir a pescar jajaja. Precio, por favor, me urge. Tengo muchos deseos de comer pescado”, dijeron otros en la marea de chistes que generó la noticia.

“Caballero, ¿alguien sabe si la Zodiac con motor sale más barata que la visita a los volcanes? Hablo en serio, no es risa", llegó a preguntar una mujer sin mucho disimulo.

Lancha que desató la euforia de los internautas cubanos (Fuente: Facebook/Sucursal Astillero Marlin)

“Espero que tengan por lo menos 11 millones de estos botes a la venta para cubrir las necesidades del pueblo”, observó un usuario del citado grupo de Facebook, mientras que otro ironizó diciendo que ese anuncio es "la mejor cosa que ha hecho la Revolución. Bien pensado, un paso al cambio”.

Sin embargo, los más realistas optaron por bajar de la nube a entusiastas y bromistas.

“Los precios deben ser de otra galaxia”; “El que compre el bote o un motor lo van a investigar de seguro. ¡Ufff y ni qué decir los precios!”; “Si está prohibido todo tipo de negocios náuticos para el particular, incluyendo la pesca, ¿para qué rayos alguien querría una embarcación si no es para irse del país?”, comentaron los más escépticos.

“Si a los cubanos nos quitan el derecho de poder montar un bote o barco, aunque sea de turismo, ¿imagínense el derecho de comprar una lancha? Aunque se venda en Cuba por una tienda del Gobierno cubano, los que pueden comprarla son todos menos los cubanos”, dijo otro.

Una internauta remató la ilusión de decenas de comentaristas al sentenciar que “eso es infladera”. “Ya fui y todo es de exposición. No se vende, ¡qué estafa!”, concluyó.

Al cierre de esta nota, la Sucursal Marlin Astillero no ha emitido ninguna nota aclaratoria sobre cuáles son los requisitos para acceder a la compra ni tampoco precios.

En días recientes el Gobierno cubano utorizó la importación no comercial de motores para embarcaciones marítimas por personas naturales, sean cubanas o extranjeras, siempre que residan de manera permanente en el territorio nacional.

La medida se adoptó en un momento en que se han disparado las llegadas a las costas de Florida de cubanos de todo tipo de embarcaciones.