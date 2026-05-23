Ejército de EE.UU. lleva meses preparándose en terrenos y clima similares a los de Cuba

El Ejército de Estados Unidos lleva meses realizando entrenamientos intensivos en selvas tropicales, pantanos, ríos y el mar Caribe, en escenarios que replican con notable fidelidad las condiciones geográficas y climáticas que encontrarían sus fuerzas en Cuba.
El eje central de estos ejercicios es el Curso de Operaciones en la Jungla–Panamá (JOTC-P, por sus siglas en inglés), que se realiza en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, en el litoral caribeño de Panamá, establecido en 2025 por el Comando Sur de EE.UU.
El entorno —selva tropical densa, ríos, pantanos, calor extremo y fauna peligrosa— es prácticamente idéntico al de la Ciénaga de Zapata, la mayor zona pantanosa del Caribe insular, y al del oriente cubano dominado por la Sierra Maestra.
El 14 de mayo, un marine fue fotografiado arrastrándose por barro durante el evento conocido como «Green Mile», con el rostro pintado de camuflaje, uniforme empapado y rifle en mano.
El 6 de mayo, militares estadounidenses y personal de seguridad panameño practicaron cruce de ríos en la misma base. El Comando Sur describió el entrenamiento como «enfocado en la supervivencia» y orientado a «fortalecer la interoperabilidad» entre fuerzas de ambos países.
El 4 de mayo, el Escuadrón de Tiltrotor Mediano 263 realizó operaciones de vuelo desde el USS Fort Lauderdale con helicópteros de ataque AH-1Z Viper y helicópteros de transporte pesado CH-53E Super Stallion.
En paralelo, la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (22nd MEU, Capacidad de Operaciones Especiales) opera desde hace meses en el Caribe a bordo del USS Fort Lauderdale, un buque de transporte anfibio diseñado para proyectar fuerzas en tierra desde el mar.
El 15 de abril, marines del Grupo de Propósito Especial Marítimo y operadores tácticos de la Guardia Costera practicaron descenso por cuerda rápida desde helicópteros UH-1Y Venom sobre la cubierta del buque en el mar Caribe.
Estas capacidades —desembarco anfibio, inserción nocturna, interdicción marítima— son exactamente las que se requerirían para operaciones en costas cubanas, tanto en el norte como en el sur de la isla.
El 20 de mayo, el Comando Sur anunció la llegada al Caribe del Grupo de Ataque del portaaviones USS Nimitz, acompañado del destructor USS Gridley, el ala aérea CVW-17 y el buque de reabastecimiento USNS Patuxent, en el marco de la operación Southern Seas 2026, la undécima edición del ejercicio desde 2007.
Describieron el buque militar como «la máxima expresión de preparación y presencia, alcance y letalidad sin igual».
El régimen cubano, por su parte, declaró 2026 como «año de preparación para la defensa» e inició acciones intensivas de brigadas antiaéreas en marzo, activando la doctrina de la «guerra de todo el pueblo».
Recientemente Rusia acusó a EE.UU. de preparar una intervención militar en Cuba en el contexto del despliegue del Nimitz.
Al ser preguntado sobre si el despliegue del portaaviones buscaba intimidar a Cuba, el presidente Donald Trump respondió escuetamente: «No, en absoluto. Vamos a ayudarlos».
Preguntas Frecuentes sobre los Ejercicios Militares de EE.UU. en el Caribe y su Relación con Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Ejército de EE.UU. realiza ejercicios en terrenos similares a los de Cuba?
El Ejército de Estados Unidos lleva a cabo estos ejercicios para entrenar a sus fuerzas en condiciones geográficas y climáticas que podrían encontrar en Cuba, como parte de su estrategia de preparación y disuasión en la región. Estos entrenamientos mejoran la interoperabilidad con fuerzas de otros países y fortalecen la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en el Caribe.
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¿Qué es la Operación Southern Spear y cuál es su objetivo?
La Operación Southern Spear es una estrategia militar de EE.UU. destinada a combatir el narcotráfico y proteger el hemisferio occidental. Se enfoca en desmantelar redes ilícitas en el Caribe y el Pacífico Oriental, reforzando la presencia militar estadounidense y enviando un mensaje de advertencia a gobiernos como los de Cuba y Venezuela.
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¿Cómo ha reaccionado Cuba ante la presencia militar de EE.UU. en el Caribe?
Cuba ha declarado 2026 como "año de preparación para la defensa", activando brigadas antiaéreas y ejercicios de civiles y milicianos. El régimen cubano considera la presencia y acciones de EE.UU. como una amenaza para la paz regional, mientras que Rusia ha acusado a EE.UU. de preparar una intervención militar en la isla.
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¿Cuál es el papel del USS Fort Lauderdale en los ejercicios en el Caribe?
El USS Fort Lauderdale es un buque de transporte anfibio que participa en los ejercicios militares en el Caribe, diseñado para proyectar fuerzas en tierra desde el mar. Forma parte del Iwo Jima Amphibious Ready Group y realiza operaciones que incluyen desembarco anfibio, inserción nocturna e interdicción marítima, capacidades esenciales para posibles operaciones en costas cubanas.
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