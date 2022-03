Silvito El Libre y Al2 El Aldeano acusan a El Taiger de pagarle a alguien para golpearlos

El Taiger, Al2 El Aldeano y Silvito El Libre Foto © Instagram de los artistas

El género urbano cubano se calienta por día y los enfrentamientos no paran. Luego de que hasta el cantante Lenier Mesa, conocido por su faceta romántica y por mantenerse alejado de los conflictos, entrara al ring de las tiradera con Yulién Oviedo, ahora Silvito El Libre y Al2 El Aldeano retomaron la suya con el reguetonero El Taiger.

Los raperos acusaron al intérprete de "La Historia", con quien tuvieron un enfrentamiento público hace pocos meses, de pagar para que los golpearan, según dijeron ambos en sus historias de Instagram.

"Estás pagando para que hagan lo que tú no tienes el valor de hacer, que es darnos golpes", dijo Al2, quien se encuentra de gira por Colombia, pero advirtió que cuando regrese "les voy a tirar a todos".

"Mándale dinero a las madres de tus amigos presos. Eso sí tómatelo personal", añadió el rapero.

Por su parte, Silvito El Libre escribió: "De madre que estos 'hombrecitos' tengan que pagar para que otros hagan lo que ellos no tienen valor de hacer (...) Cualquier cosa que me pase a mí o a los míos no les va a alcanzar la vida para pagarnos".

En una directa pocos días antes, El Taiger había pedido a los raperos que le bajaran "dos rayitas, que se van a ver en un problema feo y no va a importar que sean los mejores del mundo".

Además, lanzó una advertencia a los seguidores que apoyan a Al2 y Silvito: "Les están riendo las gracias pero detrás de las gracias vienen las desgracias".

Los problemas entre Al2 El Aldeano y El Taiger comenzaron a mediados de diciembre pasado, luego de que el rapero publicara un mensaje para el reguetonero en sus historias de Instagram, en el que le reprochaba haberse metido con su familia y lo acusaba de "chivatón".

"Nunca me metí contigo asere, tú sí con mi familia públicamente, porque a mis difuntas tías y a mi madre quien las invitaba era Damián, no tú", escribió Al2 en referencia a los conciertos de Damián y El Taiger cuando conformaban el dúo Desiguales, y a un comentario de El Taiger sobre que él invitaba a Al2 a sus conciertos en la Casa de la Música de Galiano.

Poco después, Al2 lanzó su tiradera "Felina". El Taiger dijo entonces en una directa en sus historias que para que le hiciera una tiradera a Al2 y quedara demostrado que es "un animal", el rapero tenía que pagarle.

