Cuba, Ucrania, Siria, Venezuela y Nicaragua centrarán conferencia en Miami sobre crímenes de lesa humanidad

Foto © American Museum of the Cuban Diaspora

American Museum of the Cuban Diaspora

Representantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ucrania y Siria organizan una conferencia internacional sobre crímenes de lesa humanidad a celebrarse en Miami.

El evento "On Crimes Against Humanity" está previsto para celebrarse el martes 5 de abril en el Museo Estadounidense de la Diáspora Cubana, localizado en 1200 Coral Way, Miami, Florida 33145, con la participación de expertos internacionales.

Están anunciados como panelistas Stephen Rapp, jefe de los fiscales del Tribunal Penal Internacional para Ruanda; Michael Sawkiw, del Comité del Congreso Ucraniano de América y miembros del Comité Internacional Justicia Cuba.

EFE indicó que la conferencia está auspiciada por la Fuerza de Tareas de Emergencia Siria, el Comité Internacional Justicia Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

Se espera que en el evento participe una representación de la oposición y las comunidades del exilio de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.

A inicios de marzo miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana mostraron solidaridad con Ucrania y exigieron sanciones económicas a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por apoyar la invasión de Rusia.

El presidente de la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo “Justicia Cuba”, abogado René Bolio, hizo la petición durante una conferencia.