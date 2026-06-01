Programan juicio contra joven que fotografió operativo policial en Santiago de Cuba: Fiscalía pide cuatro años de cárcel

Vídeos relacionados:

Anyelo Ramírez Martínez, un joven de 24 años, será juzgado el próximo 10 de junio en Santiago de Cuba por haber fotografiado un grafiti antigubernamental y el operativo policial desplegado en torno a él, según una alerta publicada por Cubalex, organización de derechos humanos que tuvo acceso al expediente fiscal.

Anyelo fue detenido el 5 de marzo en una calle de Santiago de Cuba cuando documentó con su teléfono móvil la actuación de agentes del MININT en el lugar donde había aparecido el grafiti.

Según el expediente, los oficiales le exigieron que dejara de tomar fotografías, entregara su teléfono y borrara las imágenes captadas.

Él se negó, argumentando que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad y que tenía derecho a fotografiar lo que ocurría en un espacio público.

El propio expediente fiscal, al que tuvo acceso Cubalex, reconoce que fue un agente de la Contrainteligencia quien primero lo sujetó físicamente para trasladarlo, sin orden judicial ni delito flagrante.

Solo después de esa intervención se produjo el forcejeo que dio origen a las acusaciones.

La Fiscalía solicita cuatro años de privación de libertad, imputándole simultáneamente los delitos de desobediencia, atentado y resistencia, todos derivados de un mismo hecho. Cubalex denuncia que se trata de una acumulación de cargos diseñada para inflar la pena.

El análisis legal de la organización señala además que el expediente contiene elementos de lo que los juristas denominan «derecho penal de autor»: se asienta explícitamente que Anyelo «no demuestra simpatía por el proceso revolucionario» y que no pertenece a los Comités de Defensa de la Revolución, datos ideológicos sin relación con los hechos imputados pero que funcionan como agravantes implícitos.

Cubalex advierte también que «la acusación se sostiene únicamente en el testimonio de los militares implicados, dejándolo en total indefensión».

Desde su detención, Anyelo permanece bajo prisión provisional en la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, un centro con historial documentado de malas condiciones: aislamiento, falta de agua, mala alimentación y deficiencias higiénicas.

El caso se produce en un contexto de represión creciente. En los días posteriores a la detención de Anyelo, aparecieron carteles con «Abajo Canel» y «Abajo el comunismo» cerca de la Universidad de Oriente, en la misma ciudad.

El reciente indulto de 2,010 personas anunciado por el régimen apenas incluyó a dos presos políticos identificados como tales, según verificaciones de organizaciones independientes.

Cubalex concluye que el proceso contra Anyelo «viola el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las directrices de la ONU, que protegen el derecho a registrar las actuaciones de agentes estatales en espacios públicos», y exige «el cese inmediato de la criminalización contra Anyelo Ramírez, el fin del uso de cargos penales por motivos políticos y garantías para el derecho ciudadano a documentar la realidad».