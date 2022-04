Ángel Moya denuncia onceno domingo represivo contra las Damas de Blanco

Angel Moya denuncia vigilancia contra Damas de Blanco Foto © Collage CiberCuba

El expreso político de la Primavera Negra, Ángel Moya, denunció este domingo otro día más de represión contra las Damas de Blanco.

En su perfil en Facebook, Moya compartió una foto de un remolque que dijo era usado por el Ministerio del Interior (MININT) como instrumento represivo contra las integrantes de la organización.

“La nomenclatura H-40 indica que pertenece a ese ministerio represivo, además, ese remolque es parecido al mismo que usa la Dirección de Cárceles y Prisiones del régimen comunista de Cuba para trasladar a los presos de las prisiones”, añadió en su publicación.

Unas horas antes Moya y su esposa, Berta Soler, habían denunciado a través de las redes sociales la detención de dos personas que hacían trabajos de mantenimiento en la sede de las Damas de Blanco.

Según la publicación de Soler, la Seguridad del Estado detuvo a Daniel Salcedo Aguirre y a su primo Javier Vigilio Cervantes Aguirre cuando salían de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton. “Ambos están haciendo un trabajo en la azotea de la sede, raspando para darle mantenimiento con varias capas de pintura de impermeable para la filtración”, detalló.

Soler comentó que el viernes pasado le habían permitido la entrada al lugar a Salcedo, sin embargo, el sábado a las 7.30am lo detuvieron en la esquina de la sede y lo condujeron a la unidad de la PNR de Aguilera.

Salcedo explicó al agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Camilo, que tenía que volver para terminar el trabajo, pero en lugar de eso fue multado con 150 pesos.

“Alrededor de la 1pm le dicen que se vaya y que más nunca podía entrar a la sede, todo con muy mala intención para que el trabajo no se terminara. Pero cuando uno obra bien las cosas no salen mal, gracias a Dios su primo Virgilio ya estaba dentro de la sede y no solo es ayudante sino que también es pintor y terminó él solo el trabajo”, enfatizó Soler.

Por su parte, Cervantes Aguirre fue arrestado a las 6:30 p.m. también al salir de la sede de la organización y, al parecer, fue conducido para la unidad de la PNR de Aguilera. Fue liberado pasados 45 minutos, pero también recibió la advertencia de que no podía volver a ir a la sede del movimiento.

El pasado domingo, las integrantes del grupo opositor, Lourdes Esquivel y Berta Soler, además del esposo de esta última, fueron impedidos de asistir a misa por las fuerzas represivas del Estado cubano, como viene ocurriendo desde enero, cuando retomaran las caminatas dominicales para exigir la libertad de los presos políticos en Cuba.