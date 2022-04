Camila Cabello comparte reflexivo mensaje: "Qué es la salud si estás tan obsesionado con cómo se ve tu cuerpo"

La cantante y actriz cubana Camila Cabello volvió a salir en defensa de la belleza natural, de los cuerpos reales y del amor propio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su publicación compartida en Instagram la artista comenzó confesando que cada vez que ha ido a la playa en Miami se ha sentido "fotografiada a escondidas en bikini y me he sentido super vulnerable y desprevenida".

“He usado bikinis que eran demasiado pequeños. No me importó cómo me veía, luego veía fotos en Internet y comentarios y me sentía tan molesta”, escribió Camila.

En su texto la cantante recuerda cuánto la han impactado en su estima los pensamientos de la cultura impuesta socialmente y no los suyos propios, “una cultura que -según refirió- se ha acostumbrado tanto a una imagen de cómo se ve el cuerpo de una mujer 'sana' que no es real para muchas mujeres”.

“Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio y elección de ángulos hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes de cómo son en el momento y en su forma natural, cuando respiramos profundamente, cuando comemos, cuando permitimos que las olas se peleen nosotros alrededor”, refirió la artista que ha denunciado con anterioridad el acoso en redes sociales.

No obstante, admite que no es inmune a las presiones sociales: “escucho podcasts sobre alimentación intuitiva, sigo a mujeres que aceptan su celulitis, estrías, vientres, distensión abdominal y fluctuaciones de peso... y aun así -reconoce Camila- soy una mujer soltera de unos 20 años en medio de un montón de promociones y quiero sentir que me veo 'bien'”.

“Hoy me compré un bikini nuevo, un conjunto tremendamente lindo, me puse brillo en los labios y no comí nada demasiado pesado antes de ir al océano porque sabía que básicamente iba a ser una sesión de fotos completa”, dice Camila; quien -confiesa- se vio a sí misma conteniendo la respiración para no dejar ver la barriga, aunque le dolieran los abdominales pues sabía que los paparazzi estaban allí, los veía, asechando.

“No podía dejarlo ir y relajarme y hacer lo que debemos hacer, salir a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude y contuve la respiración desde mi tumbona hasta el océano”, refiere la artista que próximamente lanzará su nuevo álbum Familia.

Se comparó con los niños en la playa, felices, sonriendo en medio de su inocencia, y aunque “sabía que me veía 'bien' en las fotos y pensé que me sentiría realizada, nunca la había pasado peor en la playa. Sentí el vacío y la tristeza de los pensamientos de nuestra cultura que se convirtieron en mis pensamientos”, comentó la joven nacida en el poblado habanero de Cojímar.

El post de Camila, más largo de lo habitual, es una reflexión propia y para el mundo, un cuestionamiento de hasta dónde las mujeres se dejan llevar por los cánones y estereotipos establecidos, por una cultura preconcebida e impuesta socialmente.

“Todavía no estoy en el punto en mi viaje en el que me importa un carajo, - reconoció Camila. Intelectualmente, sé que mi apariencia no determina qué tan saludable, feliz o sexy soy. Emocionalmente, los mensajes que recibo de nuestro mundo suenan fuerte en mi propia cabeza”.

No es la primera vez, sin embargo, que la intérprete de "Havana" visibiliza las presiones sociales que se ejercen sobre las mujeres por su físico; a las críticas ha respondido agradeciendo a sus seguidores y enviando a las mujeres un mensaje de aceptación y amor propio.

Las celulitis y las curvas son para la artista indicios de un cuerpo real, “somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que aceptarlo", ese ha sido siempre su mensaje.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.