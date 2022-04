Yordenis Ugás sueña con una Cuba donde emigrar no sea la única solución para la mayoría

Balseros cubanos / Yordenis Ugás Foto © Twitter / USCGSoutheas y @A_SANCH_ vía Facebook de Yordenis Ugas

El peleador profesional cubano Yordenis Ugás, Campeón Mundial del peso wélter por la Asociación Mundial de Boxeo, dijo que sueña una Cuba donde emigrar no sea la única solución para tener una vida digna.

Ugás dio una entrevista sobre las peleas más duras de su vida, y habló de su historia como emigrante. Comentó que abandonar Cuba como balsero fue uno de sus mayores actos de rebeldía, una experiencia que lo marcó emocionalmente.

"Soñamos con un mejor país. Sobre todo un país donde emigrar sea solo una opción más, no la única solución para la mayoría tener una vida digna y hablar y pensar con libertad", dijo Ugás.

El deportista contó que ganaba su quinto Torneo Playa Girón y siendo el mejor peleador en la competición en Guantánamo, pidió la baja para llegar por su cuenta a Estados Unidos.

"Eso me costó un año exactamente tratando de montarme en una lancha de marzo a marzo. En su momento fue una tontería, pero hoy es uno de mis mayores orgullos", explicó el deportista. Recordó que no todo el mundo sobrevive a la travesía. Contó que pasó varios días en altamar y que fue una experiencia extrema.

"Estuve dos días en una lancha, dos días completos en el mar con lluvia, viento, truenos. Fue una experiencia bien mala, bien difícil. Muchos cubanos murieron en el mar. Muchos en la historia murieron en el mar. Gracias a Dios yo fui uno de los que pude llegar con vida a México y pasar la frontera a salvo", contó el boxeador.

En febrero se anunció el nuevo combate que tendrá Ugás. Será contra el estadounidense Errol Spence Jr. el próximo 16 de abril en el de Arlington, Texas. Los medios especializados comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta sea la pelea más dura a la que se enfrente, pero él reiteró que no es así.

La cadena de televisión premium estadounidense Showtime mostró este domingo un vídeo en el que Ugás comenta cuál es una de sus peleas verdaderamente más duras en la vida, la lucha por el desarrollo de su hijo autista.

"Uno siempre pregunta con los temas del niño '¿por qué?'. Pero cuando Dios da cosas buenas tú no le preguntas '¿por qué?'. Es así la vida, no es fácil. Él ha sido una bendición para mí. Cuando él nació yo no lloraba nunca, estuve años sin echar una lágrima y desde que nació mi hijo me abrió emocionalmente. Eso uno lo necesita", dijo el boxeador.

Ugás ha mostrado en múltiples ocasiones la importancia que da al tema del Autismo y cómo se ocupa de construir momentos de calidad junto a su hijo. Otras peleas que confesó fueron muy duras para él son, la de estar 9 años sin ver a su mamá y la de enfrentar la alopecia, con las continuas preguntas de "¿por qué no tiene cejas?".

El boxeador ha dejado claro que nada lo detiene. Asegura que él es un guerrero y que se prepara con todas sus fuerzas para el próximo combate.

"Quedan menos de dos semanas para nuestra pelea. (...) Han sido meses de trabajo duro, dedicación, voluntad y sacrificios para llegar esa noche y darle a mi familia, mi equipo, mis fans y todas las personas que me apoyan y especialmente a toda mi comunidad cubana… sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas", dijo en su perfil de Facebook Ugás este lunes.

Hay una pelea más que el boxeador tiene entre manos desde hace años, la de la libertad de Cuba. Se ha convertido en activista. Utiliza su capacidad de convocatoria y su alcance en las redes sociales para contar las arbitrariedades del régimen, exigir la liberación de los presos de conciencia y la llegada de un cambio político en la isla que conduzca a la democracia.