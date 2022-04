Luto en barrio de La Habana por desaparición de jóvenes balseros en el mar 

La suspensión la noche del sábado de la búsqueda de los balseros cubanos que podrían haber sobrevivido al naufragio de una precaria embarcación que intentaba llegar a las costas de Florida, provocó manifestaciones de luto de vecinos del mismo barrio de los jóvenes desaparecidos.

“Hoy el reparto El Trébol está de luto. No existen palabras para describir la tristeza que se está sintiendo”, expresó una usuaria del grupo de Facebook ‘Balseros de Cuba’ en un post que ha generado cientos de comentarios de condolencias con las familias de los balseros.

Captura de pantalla Facebook / Balseros de Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) avisó el pasado jueves del rescate de un grupo de 6 balseros cubanos encontrados cerca de las costas de los Cayos de Florida y un cuerpo sin vida. Todos eran tripulantes de la rústica embarcación hecha con una estructura de hierro cubierta con materiales flotantes y lo que, según imágenes de la USCG, parecía un motor adaptado en el centro.

Testimonios de los sobrevivientes informaron a las autoridades estadounidenses de la existencia de más personas a bordo de la embarcación. La búsqueda de posibles sobrevivientes o cadáveres se mantuvo hasta la noche del sábado en una operación conjunta de la USCG con agentes de la Patrulla Fronteriza que abarcó un área de 395 millas cuadradas, sin resultados.

Captura de pantalla Facebook / Balseros de Cuba

“¡Ay Dios mío, pobrecitos! ¡Esos muchachitos buscando mejora para ellos y sus familias! ¿Hasta cuándo este desgobierno se va a seguir haciendo el ciego para no entregar el poder? ¿Cuántos jóvenes han muerto por su culpa? Dios tenga a esas criaturitas en su santa gloria”, se dolió una internauta.

En redes sociales son varias las expresiones de duelo de vecinos del reparto El Trébol. “Me sumo al luto de los familiares del reparto El Trébol en Boyeros. EPD todos esos jóvenes que fallecieron en el mar… El Trébol está de luto y Arroyo Naranjo también se une al luto con ellos”, dijo una usuaria.

Captura de pantalla Facebook / Balseros de Cuba

“Hoy El Trébol se encuentra de luto. Varias pérdidas entre un grupo de jóvenes de nuestra localidad. ¡Cuánto dolor para todas estas familias? EPD”, dijo otra usuaria en el grupo de Facebook ‘Todos somos del Trébol’, en el que vecinos y antiguos residentes de dicho reparto expresaron su conmoción por la triste noticia.

“Todos estamos de luto. Mi pésame para familiares, amigos y conocidos. ¡Qué cosa más triste!”, manifestó uno de ellos en los comentarios. El suceso, del que no se han ofrecido otros detalles, suscitó preguntas entre los usuarios. “¿Alguien puede decirme qué pasó?”, preguntó uno de ellos. “Unos muchachos de El Trébol salieron en una lancha y casi todos se ahogaron”, contestó otro.

Captura pantalla chat redes sociales

Versiones extraoficiales obtenidas por CiberCuba apuntaron a que el grupo lo conformaban entre 17 y 15 balseros. De ser exacta la información, el total de desaparecidos sería de al menos ocho balseros. El comunicado de la USCG recogió las palabras del suboficial jefe Jamey Kinney, coordinador de la misión de búsqueda y rescate del sector.

"Nuestras más sinceras condolencias a la familia y los amigos de las personas perdidas en el mar", dijo. "La Guardia Costera y nuestras agencias asociadas locales trabajaron exhaustivamente en conjunto en esta búsqueda. Desafortunadamente, hemos llegado al momento más difícil en cualquier caso de búsqueda y rescate y ese es el punto en el que decidimos cuándo suspender las operaciones", añadió el comunicado.

A pesar de las declaraciones de las autoridades estadounidenses, familiares de los balseros mantienen la esperanza de que sean encontrados. Por ese motivo, en el grupo ‘Todos somos del Trébol’ uno de ellos pidió a los usuarios que evitasen expresiones de luto, y el uso de esta palabra, en atención a las familias que todavía se aferran a la cada vez más remota posibilidad de ser recuperados del mar.

Captura de pantalla Facebook / Balseros de Cuba

“A las personas del reparto El Trébol les voy a pedir que no promuevan más la palabra luto cuando aún no se sabe si los muchachos están vivos o muertos. Nosotros, los familiares de los muchachos que venían en la balsa, estamos en una búsqueda inmensa, muy triste y completamente desesperados. Lamentablemente, aún no hay nombres de los muertos, desaparecidos ni de los que en realidad lograron sobrevivir”, pidió.

En ese sentido, explicó que “hay madres desconsoladas sufriendo” y pidió contención en las palabras y esperar a tener informaciones más completas y fiables. “¡Si algún familiar de algún muchacho recibe una llamada, por favor, tratar de preguntar quiénes están con vida, porque eso mismo haré yo, si a mí me llaman! Dios los proteja”.

"Son unos muchachos jóvenes y saben nadar. Considero que pueden haber llegado y estar en alguno de los cayos", indicó a Telemundo 51 una familiar de uno de los balseros involucrado en el trágico suceso. "Rogamos que sigan buscando, aunque no sea tan intensamente como antes, porque el que busca encuentra y algo van a encontrar", añadió.

Por su parte, los balseros sobrevivientes fueron trasladados al Centro Médico de Lower Keys para recibir atención. Presentaban síntomas de hipertermia y deshidratación. Actualmente se encuentran bajo custodia de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que continúan investigando.