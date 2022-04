Denuncian golpiza en prisión al activista Adrián Góngora por parte de presos comunes

El activista Adrián Góngora Santiesteban recibió una golpiza en la prisión provisional de Holguín por parte de presos comunes, según denuncia de familiar en redes sociales.

“Hola mis hermanos tengo una denuncia que hacer de la provisional de Holguín. En el día de ayer, Adrián Góngora Santiesteban fue víctima de una golpiza por parte de presos comunes de la compañía 15”, expuso este domingo en su perfil de Facebook Edelmer Góngora Morales, primo de Adrián, y uno de los manifestantes del 11J en esa provincia.

Góngora Morales también afirmó en la citada red que “en apoyo a Adrián y viendo cómo están abusando con los presos políticos en Holguín, los 13 presos del 11 de julio están plantados, exigiendo que los pongan a todos en una misma compañía”.

Luego en una segunda publicación precisó que tras una llamada a Adrián supo que lo habían cambiado de compañía y que ya no estaba plantado, aunque los presos por el 11J en Holguín seguían reclamando su derecho de estar en una sola compañía para evitar problemas con los presos comunes.

A Adrián Góngora la Fiscalía le pidió una sanción de dos años de cárcel por manifestarse pacíficamente en una céntrica calle de la ciudad de Las Tunas en abril de 2021, junto con el cuentapropista Damián Hechavarría y la activista Taimir García.

Desde esa fecha, el joven activista está en prisión preventiva en Holguín; García está recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5, de la Prisión de Mujeres de la provincia de Camagüey; mientras que Hechavarría fue encarcelado en la prisión de Las Tunas, conocida como El Típico.

Sobre los tres pesan los presuntos delitos de atentado, desobediencia y desacato, tras iniciar una protesta el 21 de abril de 2021 cuando un inspector quiso imponer una multa de 5,000 pesos a Hechavarría, quien vendía plantas ornamentales como cuentapropista para mantener a su madre enferma.

Ante este abuso, García y Góngora iniciaron una protesta por las "desmedidas multas a la población", y en un video que circuló en redes sociales se les escuchaba gritar "¡Abajo la dictadura!", "Aquí es Patria y Vida", "Ya está bueno de tanto abuso".

"Él siembra sus matas para sobrevivir. Esa mata es de él, la sembró él, tú no se la diste. Esa es la comida de su mamá", argumentaba García en esas imágenes, además de referir que los inspectores tenían que pagar por todo lo que hacían, cuando cayera el actual gobierno.

"El trabajo que uno pasa en este país para que vengan los cara de palos estos a poner multas de 2,000 y 5,000 pesos sin uno hacer nada", cuestionó Hechavarría, quien rompió el comprobante de la multa y dijo que no pagaría nada.

Después de ese suceso, los tres fueron detenidos.

Una semana antes de este episodio Góngora Santiesteban había sido advertido por la Seguridad del Estado de esa provincia del oriente de Cuba.

El jefe de la Seguridad del Estado "me dijo que lo tenía super obstinado, que ya no puede más conmigo, que lo que pasó hoy fue poquito, que me va a matar, que van a mandar a alguien a darme una puñalada, que me van a hacer mil cosas", explicó el joven en esa ocasión.

Según el activista, que había sido detenido en varias ocasiones en las últimas semanas, el jefe del organismo represor del régimen cubano le dijo, además, que "está loco por hacerme una causa".