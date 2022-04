Ovi acusa a El Alfa de mentir tras decir que quiere grabar con un cubano: "Tienes que ser más real"

El cantante cubano Ovi -cuyo nombre real es Ovidio Crespo- hizo fuertes declaraciones contra el dominicano El Alfa por supuestamente mentir al decir que quiere grabar con un artista cubano, ya que según él, el dominicano ya tendría un tema grabado con algún cantante de la Isla.

Hace unos días, el intérprete de "La Romana" compartió una historia en Instagram pidiendo a sus seguidores que le dijeran con qué artista cubano quieren que grabe. Incluso dio algunos nombres como Chocolate MC, Osmani García, Gente de Zona, Lenier, Dj Chino y el mismo Ovi.

El Alfa tienes que ser más real con tus fans

Algunos de estos artistas compartieron sus palabras en las redes sociales, como es el caso de Chocolate MC y Osmani García. Sin embargo, ahora Ovi pidió a sus fans que no le etiquetan en las publicaciones relacionadas con el post de El Alfa en el que le menciona.

Según comenta el cubano, la petición de El Alfa es falsa porque el tema que supuestamente quiere grabar ya estaría hecho y le dijo que tiene que ser "más real" con sus fans.

"Mis fanáticos, no me tag en nada que tenga que ver con esto. Nos engañaron. Esto es fake. El tema que supuestamente quieren grabar ya está grabado hace rato antes que subieran esto. Se creen que uno es pendejo. El Alfa tienes que ser más real con tus fans, después no te van a creer na", comentó Ovi en una historia que compartió con lo que publicó el dominicano y en la que le etiqueta directamente.

Captura Instagram / Ovi

Hasta el momento, El Alfa no se ha pronunciado al respecto de esto ni para confirmar ni para desmentir lo que dice Ovi. Habrá que esperar a ver qué tiene que decir sobre este tema...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.