Yaya Panoramix: Si hay gasolina para festivales, tiene que haberla para salvar la vida de una niña

Dayana Figueroa, la santiaguera residente en Italia que se ha dado a conocer en sus directas en Facebook como Yaya Panoramix, dijo que si hay gasolina para festivales, tiene que haberla para salvar la vida de una niña, en referencia a la muerte de la niña Lisaira en el municipio Mella de la ciudad héroe por falta de ambulancias.

“Esta niña estuvo convulsionando tres horas y falleció. Jamás llegó una ambulancia jamás le dieron una respuesta jamás hubo un medicamento para, al menos, estabilizarla hasta que pudiera llegar al hospital”, dijo visiblemente conmovida.

Yaya, quien ha aclarado que no es influencer, sino una ‘formadora de foco’ que no busca seguidores, explicó que “Mella está en el infierno”, en alusión a lo intrincado de la zona y a la situación de pobreza en el Oriente del país, donde las personas se encuentran “completamente abandonados a su suerte”. “Y la gente de la zona oriental sabe de lo que yo estoy hablando porque si Santiago de Cuba está en candela dense una vuelta en un municipio para que vean lo que la miseria de verdad”.

Desde su perfil Focotown con Yaya Panoramix, espacio desde donde denuncia la situación en la isla, la ‘foquera’ recordó la comitiva de apoyo en función del pagador de promesas a cuya disposición hubo ambulancias y personal médico, lo cual considero justo.

“Eso para mí no tiene discusión porque yo vengo de una ciudad bruja yo vengo de una ciudad donde está el santero que da al pecho y yo sé yo sé porque yo tengo al [santuario del] Cobre ahí y a Cacha -que nos mira avergonzada- y yo sé lo serio que la gente se toma pagar una promesa”, dijo referencia a la La Virgen de la Caridad.

Sin embargo, se pregunta como el país puede tener recursos para organizar festivales como el de San Remo: “¿Con qué electricidad, con qué gasolina tú vas a alumbrar? ¿Con qué petróleo tú vas a encender la electricidad para los bombillitos del [teatro] Mella?”, cuestionó.

La santiaguera se refirió al Festival San Remo como el pasatiempo de Liz Cuesta, a la que llama “la empella nacional”, por ser chata y con exceso de grasa. Cuesta es la esposa de “Puma-Boy”, apelativo usado en Focotown para referirse a Canel y que le viene del uso de prendas de vestir de marca Puma.

“Están creadas las condiciones para celebrar un enorme desfile del Primero de Mayo, ¿con qué tú estás haciendo esto? ¿Te sobra la gasolina? Porque si te sobra la gasolina tenía que haber gasolina para salvarle la vida a una criatura de seis años que es la misma edad que tiene mi hijo”, dijo entre lágrimas.

“Ya no se trata de que te estén metiendo a tus chamas presos; ya no se trata de que a tu familia, tu vecino, a tu amigo le estén cayendo a palos. Se trata de que han dejado morir a una criatura de seis años delante de su papá y su mamá, y no solamente no se ha dado una nota oficial no se ha informado nada, sino que era delegada ha tenido los santos ovarios de decir a la madre ‘mama, mira ya tu chama se murió, borrón y cuenta nueva que no te la van a devolver”, argumentó.

La joven cuestiono la sensibilidad de los funcionarios cubanos que no muestran empatía ante la muerte evitable de la niña Lisaira y el confinamiento en prisión de menores de edad tras las protestas del 11J.

“¿Qué sistema es este? Un sistema que mete preso a un niño, que deja morir niño y que te pone un escrito de leche cucaracha”, expreso en referencia a una publicación de la estatal Radio Guamá sobre las supuestas propiedades de este “lácteo”.

Asimismo, criticó que el régimen venda productos de primera necesidad en MLC mientras paga salarios en moneda nacional, al tiempo que vende balsas de motor de marca estadounidense “para que te acabes de ir, para que mandes remesas”, aclaró.

La niña de seis años Lisaira Ramírez Rodríguez murió el pasado miércoles en un puesto médico del municipio Mella, Santiago de Cuba luego de convulsionar por tres horas, debido a la falta de anticonvulsivos y de una ambulancia para trasladarla a un hospital.

Además de los recursos ausentes, tampoco hubo solidaridad ni empatía por parte de los funcionarios de salud y del partido en la zona. “Se llamaron cientos de números y todos dieron timbres sin responder y otros fueron colgados. Cuando por fin contestó alguien, gritando sin consuelo pedí que vinieran, que mi niña se me moría, y colgaron el teléfono sin ni siquiera dar instrucciones a los médicos que la estaban atendiendo de qué podían hacer o no”, dijo Layra Rodríguez, madre de la pequeña en un desgarrador texto en las redes sociales.