Estudiantes y profesores exigen libertad del músico cubano Abel Lescay, condenado por manifestarse el 11J

Abel Lescay, detenido el 11J Foto © Facebook/Abel Lescay

Estudiantes y profesores exigen la libertad del músico cubano Abel Lescay, condenado a seis años de privación de libertad por manifestarse el 11J en la ciudad de Bejucal, en la provincia de Mayabeque.

“Somos un Movimiento estudiantil que exige la retirada de todos los cargos que se le imputan a nuestro compañero Abel Lescay, asegurándonos que prevalezca la justicia y la civilidad”, refiere el perfil del grupo de Facebook que se identifica como Movimiento #FreeAbelLescay.

A dos días de creado ese perfil, el grupo suma 180 integrantes, entre los que se encuentran los activistas Fernando Almeyda y Leonardo Fernández Otaño, además de la escritora Inés Casal.

Lescay, estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA), fue condenado a seis años de prisión por un tribunal de la isla, pero su sentencia la supo de manera extraoficial por publicaciones en Facebook.

Durante su juicio, a Lescay intentaron presentarlo como un individuo antisocial, término utilizado por el oficialismo para referirse a todas aquellas personas que no se integran al régimen político y social impuesto por el gobierno.

"A los hechos reales e injustificables de la conducta de Abel en el 11-7 sumaron falsedades, como que ostentaba joyas valiosas, se reunía con malos elementos, consumía drogas, etc. Trataron de pintarlo como un ser antisocial que no es de ninguna manera", relató el artista independiente Hiram Cartaya.

Lescay explicó en su perfil de Facebook que no se asombra de la sentencia que le impusieron si se tiene en cuenta que a otros manifestantes les dieron hasta 25 años de prisión. Considera que los juicios del 11J, como se conocen popularmente, están amañados por el Estado.

"Ahora debo apelar. No se ha acabado el proceso. Otro juicio cochino de mentira y luego hay un proceso de revisión si no me equivoco. Les aseguro que si voy preso me voy a preparar como beatboxer y la voy a echar buena", expresó el joven en alusión a la técnica de percusión vocal, que requiere tiempo de práctica para dominarla.

A principios de febrero, Abel Lescay fue detenido en el momento que salía del ISA con otros compañeros, rumbo a la playa, de acuerdo con un reporte de la activista Yania Suárez.

"Cuando lo arrestaron violentamente gritó que le iban a dar golpes. Los golpes que vio en la prisión del SIDA", mencionó la joven cubana.

Isel María Lescay Oliva, tras conocer la condena de su hijo, pidió la amnistía general para todos los manifestantes de esa jornada histórica en Cuba.

"Esto va más allá de mi dolor de madre, más allá de mi egoísmo de madre que intenta salvar a su retoño a toda costa y los demás que se salven cómo puedan. Esto va de que no concibo otra forma de deshacer tanto entuerto, de enmendar tanto desatino y tamaña desproporción como no sea promover una AMNISTÍA GENERAL para todos los que se manifestaron el11 de julio de 2021", dijo en su perfil de Facebook.

También convidó a todos los cubanos que se unan en el reclamo de amnistía para los presos políticos del 11J e invitó a impulsar una campaña en las redes sociales.

"Si me conoces a mí o a mi hijo Abel Lescay, si crees que la venganza no es el camino y que los castigos desproporcionados no educan a nadie, al contrario; si piensas que no es justo encerrar a cientos por un acto que fue masivo, popular y espontáneo... Únete a mi llamado y aboga por la AMNISTÍA por todos tus medios, promovamos esta idea para que fructifique en la mente y el corazón de todos los que tienen el poder para decretarla. ¡Yo decreto AMNISTÍA GENERAL AHORA!", dijo Isel María Lescay.