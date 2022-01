Testigo en juicio contra Abel Lescay denuncia calumnias de la Fiscalía: Trataron de pintarlo como un antisocial

Abel Lescay Foto © Carolina Sansón

Un cubano que testificó en el juicio seguido contra el estudiante universitario Abel Lescay por su participación en las protestas del 11J, denunció las calumnias que dijo la Fiscalía sobre el joven.

Hiram Cartaya, creador artístico independiente, fue uno de los testigos que declaró a favor de Abel en la vista oral, que se efectuó esta semana en el Tribunal Provincial Popular de la provincia de Mayabeque.

"Acabo de declarar como testigo de la defensa en el juicio al músico y poeta Abel Lescay. Me concentré en desmentir una serie de calumnias sin pruebas ni fundamentos aportados por la Fiscalía. A los hechos reales e injustificables de la conducta de Abel en el 11-7 sumaron falsedades, como que ostentaba joyas valiosas, se reunía con malos elementos, consumía drogas, etc. Trataron de pintarlo como un ser antisocial que no es de ninguna manera", relató en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook/ Hiram Cartaya

Según Cartaya, al leer sus conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo su petición de siete años de privación de libertad para el activista, a diferencia de la sanción que pidió para el hijo de una expresidenta del poder popular, a quien le retiró la solicitud de internamiento.

El tribunal anunció que dictará la sentencia el próximo 24 de febrero.

"Quiero resaltar y agradecer el valor y sentido de Justicia del excelente músico y pedagogo Juan Piñera, quien a pesar de su avanzada edad y haber sufrido un infarto recientemente recorrió la larga distancia de La Habana a San José de las Lajas para declarar en defensa de su alumno de composición musical", subrayó el autor de la publicación.

Abel Lescay, estudiante de música en la Universidad de las Artes-Instituto Superior de Arte (ISA), enfrenta una posible sanción de siete años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público.

Fue detenido violentamente en su casa el 12 de julio, tras salir a manifestarse pacíficamente en el municipio de Bejucal, provincia de Mayabeque. Según denunció en sus redes, le piden siete años "por decirle maricón a un policía el 11J".

El miércoles pasado, antes de entrar al tribunal, el artista de 24 años compartió en sus redes la noticia del inicio del juicio. "Dice uno de civil que si vuelvo a tirar una foto en la calle me va a quitar el celular. Dice otro que dios me libre de tirar otra foto. Con sus caras de perros rabiosos. Aquí no hay miedo, cabrones", advirtió.

En diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigieron la libertad de su compañero, y recordaron que "salió a manifestarse el 11 de julio como cualquier otro ciudadano, no atentó contra ningún tipo de propiedad".

"Los jóvenes de Reclamo Universitario, coherentes con el legado de Mella y la verdadera juventud revolucionaria, no abandonaremos jamás a ningún compañero de nuestras aulas. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional por Abel G. Lescay. Lo queremos libre y en la universidad”, expusieron los estudiantes en un el comunicado.

Lescay, quien el 18 de julio fue puesto bajo régimen de prisión domiciliaria, dijo que en estos meses ha recibido el respaldo de sus profesores y de la decana del ISA. "Mi decana me apoya muchísimo, la escuela se ha portado muy bien", aseguró.

El joven aparece con el número 3 en el listado preliminar de la organización independiente Cubalex, que tiene contabilizados 1,394 arrestados tras el 11J.

"Detenido en DTI San José de las Lajas. No le han permitido visita de nadie. Liberado el 19/07. Estuvo en la prisión del Sida con síntomas de coronavirus. Le piden 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato", describe la base de datos de la ONG.