Rolando Pajón, el científico cubano que huyó de la Isla y ahora es una pieza clave de la vacuna Moderna

"No sabía si tendría tiempo de volver a ver a mi abuela, ya mayor, y asumía que pasarían muchos años sin poder abrazar a mis niñas, porque el Gobierno no permite viajar a la familia ni a uno volver; lo considera un traidor. Pero yo sabía que mi futuro no estaba en un país como Cuba", reveló Pajón al diario El País.