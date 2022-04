Lenier colabora con El Alfa en su nuevo álbum: "Agradecidos por tu apoyo a la música cubana"

¡Se acabó el misterio! Unos días después de que El Alfa confesase que quería colaborar con un artista cubano, desveló de quién se trata... ¡Lenier Mesa!

El cantante cubano Lenier tiene una colaboración en camino con el famoso dominicano, que va a incluir su primera canción juntos en su próximo y cuarto álbum "Sabiduría", que sale a la luz esta misma semana.

"Probadita", es el nombre de la canción que une por primera vez al dominicano y al cubano. Así lo desveló el intérprete de "Fulanito" en sus redes sociales, donde compartió la tracklist de este disco, del que también forman parte Farina, Valentino y T.Y.S. "Los artistas invitados los seleccionó Dios, no yo", aseguró el cantante en sus redes sociales.

Lenier también compartió la contraportada del disco de su colega en sus redes sociales para darle las gracias al dominicano por la oportunidad.

"Voy a estar agradecido toda la vida. Yo y todos mis colegas de el reggaetón cubano, estamos orgullosos y muy agradecidos por tu apoyo a la música cubana. Amén", fueron las palabras que le dedicó el cubano.

Otros artistas cubanos como El Chulo, Osmani García, Yotuel o IamChino felicitaron a Lenier por esta colaboración, que seguro será todo un éxito y sus fans están deseando escucharla desde ya.

Colaboración con polémica

El dominicano compartió este fin de semana una historia en su perfil de Instagram diciendo que quería grabar con un artista de Cuba y pidió a sus fans que le dijeran con quién querían que fuera. Chocolate MC, Ovi, Osmani García, Gente de Zona, Lenier Mesa o Dj Chino, fueron algunas de sus sugerencias.

Varios de los artistas mencionados se hicieron eco de la historia compartiéndola en sus redes sociales. Sin embargo, a uno de ellos aseguró que las palabras del Alfa eran mentira y pidió que no le etiquetaran en nada que tuviera que ver con ese tema.

El artista en concreto fue Ovi, que djo que la petición del Alfa era falsa porque el tema que supuestamente quería grabar ya estaba hecho.

"Mis fanáticos, no me tag en nada que tenga que ver con esto. Nos engañaron. Esto es fake. El tema que supuestamente quieren grabar ya está grabado hace rato antes que subieran esto. Se creen que uno es pendejo. El Alfa tienes que ser más real con tus fans, después no te van a creer na", comentó Ovi, que no tardó en volverse viral.

