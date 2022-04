Prisoners Defenders registra 1,204 prisioneros políticos en Cuba en un año

La organización no gubernamental Prisoners Defenders International Network (PD), registró 1,204 presos políticos en Cuba entre el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.

La institución compartió el alarmante dato en un informe oficial publicado en su página web. El texto asegura que todos los prisioneros son torturados.

"Quedó demostrado con el estudio científico y pormenorizado basado en más de cien casos y 15 tipos de tortura, sometido al Comité contra de Tortura de las Naciones Unidas", señalaron.

El informe especifica que en la actualidad la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.027 personas que se enfrentan a condenas judiciales y disposiciones de la fiscalía sin intervención judicial.

"Reflejamos estos 1.027 prisioneros políticos verificados, como cada mes, en la lista de Prisoners Defenders de Cuba, que hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. Con 140 prisioneros políticos se inició el mes de abril del año pasado. Desde entonces hasta el 31 de marzo de 2022 se han sumado otros 1.061, sólo en estos 12 últimos meses", indicaron.

Argumentan que de los presos políticos en Cuba al menos 131 son mujeres y 891 fueron apresados por el Estado cubano en las manifestaciones del 11 julio de 2021.

Aseguraron que tras las históricas protestas conocidas como 11J, "más de 5.000 personas fueron detenidas y más de 1.500 fueron procesadas penalmente" entre los cuales indican que hay "decenas menores de hasta 13 años de edad".

En este aspecto detallan que hay 34 niños y 4 niñas en su lista. "De 13 años, uno de ellos; de 15 años, tres de ellos; de 16 años, diez de ellos; y de 17 años de edad, veinticuatro de ellos". Alertan además, que hay 20 condenados con una pena media de 7 años de privación de libertad.

En cuanto a las condena a los menores de edad en Cuba especificaron que hay 2 niñas y 14 niños sentenciados por Sedición, acusación extendida a otros 169 manifestantes.

En total el Estado cubano ha sentenciado hasta el momento, según Prisoners Defenders, a 652 prisioneros políticos, 259 de ellos tienen penas de más de 10 años de cárcel.

El texto denuncia que la Seguridad del Estado en Cuba también ejerce estrategias de terror contra los familiares de los presos políticos, en especial sobre aquellos que intentan visibilizar la realidad de Cuba en las redes sociales.

PD denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que más de 100 presos políticos en Cuba han sido víctimas de torturas. En su dosier registraron el testimonio de familiares y presos políticos para denunciar las violaciones de los derechos humanos en la isla.

“Agresiones físicas, incomunicación y tortura psicológica forman parte del horror que padecen los prisioneros políticos en Cuba. Denunciamos ante la ONU 15 usos sistemáticos de tortura contra más de 100 presos políticos actualmente procesados”, indicaron.

Desde febrero la organización no gubernamental adelantó que la cifra de presos políticos en Cuba superaba los mil casos. Alertaron que la cifra podría ser mayor debido a la imposibilidad de contrastar los datos con la información del régimen, que no reconoce la existencia de presos políticos en Cuba y no ofrece estadísticas sobre los casos.